台股止血誰在拉？國巨領軍被動元件族群噴出 處置股照樣飆

台股5日盤中一度重挫近1,500點、失守45,000點大關，但在電子權值股跌勢收斂後，資金快速轉向具漲價題材的被動元件族群，由國巨*（2327）領軍展開強勢反攻，多檔個股逆勢亮燈漲停，成為盤面最吸睛的抗跌焦點。

在市場早盤一陣兵荒馬亂之際，被動元件族群卻逆勢竄出。國巨率先翻紅帶動買氣升溫，鈞寶（6155）同步走強，隨後蜜望實（8043）、立誠（6597）、台慶科（3357）、金展科、立敦（6175）及佳邦（6284）等個股相繼攻上漲停板，信昌電（6173）、華容（5328）、立隆電（2472）及禾伸堂（3026）等也同步大漲，形成族群聯袂噴出的盛況。

值得注意的是，包含華新科（2492）、信昌電、凱美（2375）、國巨、立隆電、大毅（2478）、禾伸堂及日電貿（3090）等核心個股目前皆處於處置股狀態，但5日盤中震幅超過10%並翻紅的個股仍高達10檔。資金在分盤交易限制下仍持續進駐，反映市場對被動元件後市維持高度關注。

在記憶體、AI伺服器及部分高價電子股同步遭遇獲利了結之際，市場資金開始轉向具備漲價預期與相對低基期優勢的被動元件族群，也讓相關個股成為盤面少數逆勢吸金焦點。

法人認為，本波被動元件族群轉強，主要反映短期庫存回補與AI長期需求成長雙重題材。法人指出，風華高科及廣東星馬微科等陸系廠商近期傳出暫停接單或調升報價，研判與日韓大廠調整接單策略及部分產品價格上調有關，帶動通路商與組裝廠提前備貨，使市場供需維持偏緊。

法人進一步表示，過去被動元件漲價循環多由台灣與中國大陸廠商率先啟動，若供應鏈緊俏情況延續，後續不排除仍有價格調升空間。加上AI伺服器、邊緣運算、電動車及機器人等新興應用持續擴張，也為產業帶來長期成長動能，成為近期資金重新關注的重要原因。

其中國巨最受市場關注。法人指出，國巨目前訂單出貨比（B/B Ratio）約1.3，AI相關產品更達1.4，高於部分日韓同業水準；標準品與特殊品產能利用率亦有提升趨勢，顯示需求動能仍具支撐。法人因此上修今、明兩年獲利預估，並同步調升評價與目標價。

國巨管理層則認為，AI並非短期題材，而是長期結構性成長趨勢。從AI伺服器、邊緣運算設備到電動車、機器人等新興應用，都需要更多高規格電子零組件支撐，過去提前布局的產能優勢，有望隨需求擴大逐步顯現。

法人分析，今年台股雖已大漲一段，市場可能轉為震盪走高格局，但AI供應鏈仍是資金主軸。其中兼具缺貨、漲價與AI需求三大題材的被動元件族群，正成為市場尋找下一波主流的重要方向。