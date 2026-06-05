不愧是護國神山！台股亂流大震1,400點 台積電僅小跌

美國期指夜盤急殺，納斯達克期貨指數一度下跌超過1%，但台股反應更加劇烈，5日小跌開低後一路下殺，最低大跌1,467.93點，高低點振幅達3%。但台積電（2330）穩如泰山，盤中最低僅下跌至2,350元，下跌1.4%，回測十日線。隨後台股出現反彈，跌點縮小至約300點，台積電也維持在平盤附近震盪。

美股期指殺聲隆隆，納斯達克、標普500期貨都下跌，但其他會影響美股走勢的因素如美國長債殖利率並未出現飆升，美元保持平穩，而國際油價也僅小漲。台股也在一度大跌逾1,400點後隨即向上拉升，跌點縮小至約300多點，守住十日線。

台積電是今日穩盤指標，最低只下探到2,350元，而後回升至2,380元，僅小跌0.21%。而台達電（2308）盤中仍下跌3%，鴻海（2317）下跌逾2%，聯發科（2454）跌逾1%，記憶體南亞科（2408）則重挫逾8%，華邦電（2344）一度亮燈跌停。

台積電昨日召開股東會，董事長魏哲家看好AI大趨勢，對台積電能見度直達2030年有相當大的信心。魏哲家說，台積電已加大力道擴產能給客戶，但客戶生意成長快速，他曾問輝達執行長黃仁勳怎麼不早告知這點，但對方也回說不知道，現在包含台積電在內，沒人有辦法預測。

魏哲家說，台積電對未來數年AI大趨勢抱持信心，AI不僅被運用在資料中心，未來也將應用在PC、智慧手機、汽車、物聯網設備中，相信AI長期對半導體需求具備根本性支撐。若以美元計算，預計今年全年營收成長仍將超過30%。