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台股重挫1,467點後反彈近千點 盤中重返45,000點
美晶片股下挫，台股今天早盤震盪下殺，最低44209.53點，重挫1467.93點，盤中聯發科、台達電、鴻海、日月光投控等電子權值股跌深反彈，台積電止穩，台股跌點收斂反彈近千點，收復45000點關卡。
到10時02分，加權指數45099.46點，下跌578點，跌幅1.27%，成交值約新台幣6166.89億元，電子指數盤中跌幅收斂至1.37%，金融指數翻紅勁揚0.46%，代表中小型股的櫃買OTC指數盤中跌幅收斂至1%。
權王台積電早盤最高觸2405元後翻黑，盤中跌10元，跌幅0.42%，聯發科跌幅收斂至1.8%，台達電下挫近4%，鴻海、日月光投控跌約2%。
記憶體族群南亞科一度觸跌停355.5元打開，盤中跌近9%，華邦電觸跌停162元，旺宏觸跌停141元後打開，盤中仍跌近8%。
股價超過千元的高價股跌多於漲，波若威（3163）力守千元之上，高價股力守「51千金」。
台新台灣IC設計（00947）研究團隊表示，博通（AVGO）財報獲利雖然優於市場預期，但對人工智慧AI晶片未來展望並未進一步上修，導致投資人選擇先行獲利了結，拖累美股半導體族群走弱，衝擊台股今天早盤大跌逾千點，盤中力守45000點關卡。
觀察台股後市，台新台灣IC設計研究團隊指出，儘管AI需求強勁，但指數高檔仍有風吹草動，就有獲利了結賣壓，但只要確認AI需求還在蓬勃發展，無須擔憂短期回檔。
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