台股重挫1,467點後反彈近千點　盤中重返45,000點

聯準會新主席 Kevin Wars 已於5月22日正式宣誓就職，接替卸任的 Jerome Powell 開始四年的任期，6月中將首次主持 FOMC 會議，距離現在不到一個月。 為什麼這件事重要？因為你以前用來判斷聯準會降息機率的方式，可能要重新思考過。甚至如果你跟我一樣，還有一些長天期與中等天期的美債部位，就很值得先了解這任主席的風格。 Kevin Warsh 是 Morgan Stanley 出身，1995到2002年做併購，之後進入小布希政府，2006年被任命為聯準會理事，當時才36歲，是聯準會史上最年輕的理事之一。 2008金融海嘯期間，他是聯準會跟華爾街間的主要聯絡窗口。但他後來做了一件很少人敢做的事，就是在2010年在任內公開反對 QE2。 在聯準會這種講究共識文化的地方，理事跳出來唱反調是非常罕見的。 他的核心論點是：聯準會買了太多債券，長期下來會扭曲市場訊號，讓資產價格跟基本面脫鉤，2011年離開聯準會之後十幾年，他在史丹佛還是持續批評聯準會。 所以 Warsh 不是突然冒出來的，甚至對聯準會已經醞釀十幾年的改革藍圖。這次參議院以54比45票通過確認，是聯準會史上票數最拉

2026-06-05 10:47