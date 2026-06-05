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00687B不等於穩賺降息！專家點長債「隱形3地雷」：縮表失控小心重演股債雙殺

聯合新聞網／ 玩股網
聯準會新主席 Kevin Wars 已於5月22日正式宣誓就職，接替卸任的 Jerome Powell 開始四年的任期，6月中將首次主持 FOMC 會議，距離現在不到一個月。台股示意圖。 聯合報系資料照
聯準會新主席 Kevin Wars 已於5月22日正式宣誓就職，接替卸任的 Jerome Powell 開始四年的任期，6月中將首次主持 FOMC 會議，距離現在不到一個月。台股示意圖。 聯合報系資料照

聯準會新主席 Kevin Wars 已於5月22日正式宣誓就職，接替卸任的 Jerome Powell 開始四年的任期，6月中將首次主持 FOMC 會議，距離現在不到一個月。

為什麼這件事重要？因為你以前用來判斷聯準會降息機率的方式，可能要重新思考過。甚至如果你跟我一樣，還有一些長天期與中等天期的美債部位，就很值得先了解這任主席的風格。

Kevin Warsh 是 Morgan Stanley 出身，1995到2002年做併購，之後進入小布希政府，2006年被任命為聯準會理事，當時才36歲，是聯準會史上最年輕的理事之一。

2008金融海嘯期間，他是聯準會跟華爾街間的主要聯絡窗口。但他後來做了一件很少人敢做的事，就是在2010年在任內公開反對 QE2。

在聯準會這種講究共識文化的地方，理事跳出來唱反調是非常罕見的。

他的核心論點是：聯準會買了太多債券，長期下來會扭曲市場訊號，讓資產價格跟基本面脫鉤，2011年離開聯準會之後十幾年，他在史丹佛還是持續批評聯準會。

所以 Warsh 不是突然冒出來的，甚至對聯準會已經醞釀十幾年的改革藍圖。這次參議院以54比45票通過確認，是聯準會史上票數最拉鋸的一次主席任命，代表爭議性非常高。

他跟鮑爾差在哪？三件最關鍵的事：

他要換通膨的判斷標準

聯準會過去用核心 PCE 物價指數衡量通膨，但 Warsh 在聽證會提到，可能讓一個叫裁剪平均值（trimmed mean）的指標在決策裡有更高權重。

這個指標不是固定排除特定項目，而是去除每個月把漲最多跟跌最多的兩端，只看中間那段的平均值。被排除的項目每個月都不同，更能反映「多數商品的真實漲幅」，而不是被少數極端項目帶偏。

實際來說，差別有多大？美國聯準會底下有12家地區分行，其中達拉斯分行的研究團隊長期在算裁剪平均值。

最新到3月的數字是2.4%，但核心 PCE 已經到3.2%，中間差了0.8個百分點。

同時，4月 CPI 年增3.8%，能源價格年增17.9%，聯準會費城分行預估第二季 CPI 會衝到6%。

在這個環境下，如果用核心 PCE ，會得到通膨還在惡化的結論，也不可能會降息。

但如果用裁剪平均值，Warsh 就有一個數據支持「通膨其實沒那麼嚴重」的論點，為降息鋪路。

不過美國銀行的經濟學家提醒：油價漲不是只有加油站變貴，運費、包材、餐飲成本全部跟著漲。

裁剪平均值會把油價本身砍掉沒錯，但這些間接漲價的東西不夠極端，不會被砍，全部留在計算裡面，所以如果這種連鎖效應夠廣，裁剪平均值反而可能比核心 PCE 更高。

Dallas 聯準會也說，關稅驅動的物價上漲如果持續，裁剪平均值偏低也不一定是通膨降溫的可靠證據，所以這招不是穩贏，但目前的落差確實是 Warsh 手上一張好牌。

他要用縮表換降息空間

Warsh 的策略可以濃縮成一句話：「縮表來緊縮長天期，降息來寬鬆短天期。」

聯準會目前資產負債表6.7兆美元，其中4.2兆國債、2.2兆 MBS。Warsh 認為規模太大，尤其 MBS 不該在聯準會帳上，市場預估最早第四季開始新一輪縮表，先出清 MBS，國債暫時不動。

講是講暫時不動國債，市場也會預期長天期國債之後少了最大買盤，所以可以預期長債易跌難漲。

而且 Warsh 拿掉前瞻指引之後，市場不確定性增加，長債的期限溢價也會跟著上升。多重壓力疊在一起，長債的處境比 Powell 時代更不利。

但同時，因為縮表本身在做緊縮的工作，Warsh 就可以用「我這邊已經在緊縮了」來合理化降短天期利率。

短天期利率一降，企業借款成本下降，經濟可以被刺激。這個框架如果成功，殖利率曲線會變成短天期更加往下、長天期維持或往上。

他要拿掉前瞻指引

過去十幾年聯準會養成一個習慣，就是不斷暗示市場。你還記得鮑爾當家時期有個迷因，如果下午的問候是「Good afternoon」，就是準備鷹派發言開始暴跌；如果是「Hello everyone」，那就是溫和的鴿派，市場就會暴漲。

這種猜謎猜到走火入魔的情況，Warsh 認為這本身就很扭曲，他在聽證會上要廢除 forward guidance，甚至不承諾會繼續舉行例行記者會，這樣做的結果，就是市場波動度會結構性上升。

以前聯準會先暗示、市場先定價、最後落實，但以後可能沒有暗示了，每次 FOMC 開完才一翻兩瞪眼，VIX 的中位價格可能比 Powell 時代更高。

那這跟美債 ETF 有什麼關係？

很多人都有的錯誤認知，就是降息不代表長債一定上漲，聯準會降息降的是隔夜拆款利率，最直接影響短天期。

但你買美債二十年，不是在買隔夜利率，你是在買20年以上的美國公債。影響長債價格是完全不同東西：未來很多年的通膨預期、美國政府的財政赤字、市場願不願意為了持有長期資產承擔更多風險（這叫期限溢價），還有聯準會要不要繼續當長債的大買家。

Warsh 的想法如果真的落地，就是短天期可以降，但長天期不一定降，甚至可能不降反升。

因為他同時在做兩件方向相反的事：短天期放鬆、長天期收緊。這就是為什麼你可能會看到一個很反直覺的結果：聯準會降息了，但手上的00687B不漲反跌。

所以美債要分三類來看，不能一視同仁。

第一層是1～3年的短債，受政策利率影響最大，聯準會降息它就直接受惠。

第二層是7～10年這種中天期債券，存續期間大概7年，夾在中間，同時受降息預期和長天期期限溢價兩邊拉扯，降息對它有幫助但縮表會抵消一部分。

第三層就是20年以上長債，對長天期殖利率最敏感。

Warsh 的縮表意圖，代表聯準會不再當長債大買家，長天期壓力往上，再加上拿掉前瞻指引後不確定性增加，期限溢價也跟著升。

以前長債有一個「聯準會可能會買回來」的隱形期待，這個支撐要被拿掉了。

如果 Warsh 的劇本是短天期降、長天期撐住，短債最舒服、中債小贏、長債不一定贏。

如果通膨失控長天期殖利率上去，00687B最痛、00697B中痛、短債相對安全。只有真正緊縮式衰退、聯準會被迫全面快速降息加停止縮表，長債才是最大贏家。

所以你買00687B或00679B，本質上不是單純買降息，就是買「衰退式降息加長天期殖利率下滑」這個很特定的劇本。

回到我們剛說的在 Warsh 這套框架下，你覺得這個劇本發生的機率是變高了還是變低了？

但 Warsh 不是國王，他有主席位置，不是十二票全歸他。CPI 3.8%、核心 PCE 3.2%，離2%目標很遠，FOMC 4月會議4票反對，是1992年以來最分裂。

鮑爾以理事身份留任到2028年，有投票權，市場在定價年底升息四成機率，短期內 Warsh 的理念不一定能完全貫徹執行。

如何調整持有的美債部位

我持有00687B加00697B佔長線組合大概6%，角色定位是「戰術再平衡預備金」，只要股市跌超過15%就砍債買股。但在 Warsh 框架下，這個角色要分情境看。

情境一，經濟衰退。聯準會不管誰當主席都會降息，長債漲，我賣高接低，預備金功能正常。

情境二，通膨不退甚至惡化，Warsh 繼續縮表，不降息甚至升息。重演2022年股債同跌，避震功能完全消失。

所以你只需要問自己一個問題：下一次危機是衰退還是通膨？衰退的話長債有用，通膨的話長債沒用。

但我沒打算現在出掉債券，因為債券只佔我長線部位6%，所以就算全失效對我的總資產影響也不大，所以我打算觀望6月 FOMC 再決定。

如果 Warsh 講出具體縮表時間表，我就會考慮把長債都換掉。

但以整體的投資部位來說，整個組合真正要重新想的只有美債。

畢竟我也不是只是看聯準會動作在做股票，我看的是資產的賺錢驅動引擎是什麼：台積電看的是 AI 需求和先進製程壟斷，魏董講的未來五年美元營收年複合成長25%，這比聯準會主席換誰的影響更直接。

Nasdaq 看的是 AI 資本支出趨勢和長期盈餘成長，短期估值壓力存在，但 Warsh 的框架如果成功降的是短天期利率，科技股對短天期更敏感。

冷門股是台灣內需股為主，追求的是穩定成長的現金流跟配息、護城河，跟美國聯準會關係不大，也不用動。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：【聯準會交棒】Warsh新官上任三把火，美債會是點燃行情還是燒成灰燼？

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