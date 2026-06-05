快訊

台積電開高翻黑！台股急殺近1,000點、失守45,000點大關

九合一風雲／汐金萬搶4席大混戰 藍白內訌、綠營分裂

北市松山區大樓6樓驚傳火警！消防急疏散住戶

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電開高翻黑！台股急殺近1,000點、失守45,000點大關 誰來撐盤？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。記者林俊良攝影／聯合報系資料照
台股示意圖。記者林俊良攝影／聯合報系資料照

美股主要指數昨夜漲跌互見，費半指數重挫逾2%；不過台積電（2330）董事長魏哲家於股東會釋出樂觀展望，帶動台積電ADR逆勢上漲1.88%。然而，6月台指期5日開盤仍重挫622點，台股集中市場指數隨之開低57.64點、報45,619.82點，在台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、南亞科（2408）等電子權值股走弱，台積電也開高翻黑之下，指數跌點快速擴大至近1,000點，跌破45,000點大關、回探至44,685.85點。盤面則由聯電（2303）及金控及貨櫃航運族群等領軍抗空，友達（2409）、聯電、中纖（1718）成交量居前。

美股四大指數昨夜漲跌不一，道指在金融與醫療保健類股帶動下大漲近900點並創歷史新高，但博通財測未能滿足市場期待，拖累費半指數重挫逾2%、那指也收黑。另，台積電董事長魏哲家於股東會釋出樂觀展望，強調AI需求強勁、能見度直達2030年，台積電ADR逆勢上漲1.88%，盤後期貨續揚15元。

盤面上，五大權值股僅台積電開高10元、報2,395元，其餘均開低。其中，台達電2,380元、鴻海開290.5元、聯發科開4,360元、日月光投控（3711）開581元。

類股方面，數位雲端、生醫、航運漲幅居塑膠、電器電纜、光電、造紙、電子零組件、電腦設備等相對疲弱。

回顧台股4日表現，集中市場指數下跌781.7點，收在最低點45,677.46點，跌幅1.68%，成交值1.23兆元。三大法人賣超928.83億元，外資重砍756.85億元、自營商賣超213.67億元，投信則買超41.69億元。

台積電 台股 台積電ADR 魏哲家

延伸閱讀

台股外資大賣！ 電子股「停電」 法人：多頭均線未破壞 屬健康修正

風向變了？台股尾盤急殺 三大法人賣超931億元

台股自高點回落 盤中跌逾600點失守46000點關卡

科技股回檔、傳產反彈！台股重挫781點收45,677點 台積電收2,385元

相關新聞

台積電開高翻黑！台股急殺近1,000點、失守45,000點大關 誰來撐盤？

美股主要指數昨夜漲跌互見，費半指數重挫逾2%；不過台積電（2330）董事長魏哲家於股東會釋出樂觀展望，帶動台積電ADR逆勢上漲1.88%。然而，6月台指期5日開盤仍重挫622點，台股集中市場指數隨之開低57.64點、報45,619.82點，在台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、南亞科（2408）等電子權值股走弱，台積電也開高翻黑之下，指數跌點快速擴大至近1,000點，跌破45,000點大關、回探至44,685.85點。盤面則由聯電（2303）及金控及貨櫃航運族群等領軍抗空，友達（2409）、聯電、中纖（1718）成交量居前。

美晶片股挫台積電ADR勁揚　法人：台股高檔震盪

市場期待美國與伊朗達成協議，美股道瓊收盤創新高、標普指數收漲，不過費半指數下跌2.15%，晶片股下挫，台積電ADR勁揚1...

證交所攜手臺灣指數公司赴東京參與 S&P DJI ETF 盛會 拓展跨境商機

臺灣證券交易所6月2日至3日赴東京參加第18屆 S&P DJI日本ETF研討會，受邀擔任與談人並與臺灣指數公司於會場設立展示攤位，向國際市場展現台灣ETF市場的發展成果。同時亦與交易所及當地指標性資產管理公司會談，深化國際交流合作，拓展未來跨境ETF及指數商品合作契機。

台股外資大賣！ 電子股「停電」 法人：多頭均線未破壞 屬健康修正

台積電股東會行情失靈，電子股「停電」。台股昨（4）日在外資大賣超756.8億元下，量縮下跌781點，收在最低點45,677點，終止連四紅，失守46,000點，但仍守住5日線。法人指出，大盤量縮拉回，多頭均線未破壞，屬健康修正，後市須觀察美國經濟數據及地緣政治變化等。

台股兆元宴熱度不減 連25天日均量逾1兆元

台股昨（4）日雖然量縮下跌，但成交金額仍有1.32兆元，連續25個交易日日均量在1兆元之上。台股熱度不減，形成另一種「兆元宴」。法人認為，基本面及技術面仍強，盛宴尚未結束。

看好輝達生態系 花旗喊買AI鏈四強

花旗證券指出，輝達的AI生態系已獲得廣泛支持，點燃AI工廠革命，足以推動相關次產業強勁成長，下半年供應鏈緊張程度將進一步升高。台系相關個股點名看好鴻海（2317）、台達電、奇鋐、信驊等四檔，均建議「買進」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。