台積電開高翻黑！台股急殺近1,000點、失守45,000點大關 誰來撐盤？

美股主要指數昨夜漲跌互見，費半指數重挫逾2%；不過台積電（2330）董事長魏哲家於股東會釋出樂觀展望，帶動台積電ADR逆勢上漲1.88%。然而，6月台指期5日開盤仍重挫622點，台股集中市場指數隨之開低57.64點、報45,619.82點，在台達電（2308）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、南亞科（2408）等電子權值股走弱，台積電也開高翻黑之下，指數跌點快速擴大至近1,000點，跌破45,000點大關、回探至44,685.85點。盤面則由聯電（2303）及金控及貨櫃航運族群等領軍抗空，友達（2409）、聯電、中纖（1718）成交量居前。

美股四大指數昨夜漲跌不一，道指在金融與醫療保健類股帶動下大漲近900點並創歷史新高，但博通財測未能滿足市場期待，拖累費半指數重挫逾2%、那指也收黑。另，台積電董事長魏哲家於股東會釋出樂觀展望，強調AI需求強勁、能見度直達2030年，台積電ADR逆勢上漲1.88%，盤後期貨續揚15元。

盤面上，五大權值股僅台積電開高10元、報2,395元，其餘均開低。其中，台達電2,380元、鴻海開290.5元、聯發科開4,360元、日月光投控（3711）開581元。

類股方面，數位雲端、生醫、航運漲幅居塑膠、電器電纜、光電、造紙、電子零組件、電腦設備等相對疲弱。

回顧台股4日表現，集中市場指數下跌781.7點，收在最低點45,677.46點，跌幅1.68%，成交值1.23兆元。三大法人賣超928.83億元，外資重砍756.85億元、自營商賣超213.67億元，投信則買超41.69億元。