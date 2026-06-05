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美晶片股挫台積電ADR勁揚　法人：台股高檔震盪

中央社／ 台北5日電
台積電董事長魏哲家。記者季相儒／攝影
台積電董事長魏哲家。記者季相儒／攝影

市場期待美國與伊朗達成協議，美股道瓊收盤創新高、標普指數收漲，不過費半指數下跌2.15%，晶片股下挫，台積電ADR勁揚1.88%。台指期夜盤翻紅上漲32點收46342點，台積電期貨夜盤漲15點收2425點。

展望台股後市，期貨法人指出，台股4日尾盤回檔，短期波段結構未破壞，台股資金動能無虞，美股未出現反轉，台股短線預期維持高檔震盪格局，後市關注美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策動向、美元走勢，以及美國公債殖利率趨勢。

道瓊在醫療保健及金融類股帶動下，再創歷史新高，終場道瓊工業指數上漲874.86點或1.73%，收51561.93點，標普500指數漲30.63點或0.41%，收7584.31點。

那斯達克指數跌23.01點或0.09%，收26830.96點，費城半導體指數挫跌299.46點或2.15%，收13617.50點。

輝達（NVIDIA）翻紅勁揚1.82%收218.66美元，台積電美國存託憑證（ADR）漲1.88%收444.92美元。博通（Broadcom）營收展望不如預期，終場跌12.59%收418.91美元，記憶體大廠美光（Micron）跌7.74%收996美元，失守千元美元。

超微（AMD）跌3.56%收523.2美元，Arm跌4.47%收393.44美元，日月光ADR跌3.78%。

台股加權指數4日尾盤下挫，終場跌781.7點，收45677.46點，失守46000點關卡，成交值新台幣1兆3255.97億元。三大法人合計賣超931.57億元，其中自營商賣超213.66億元，投信買超38.94億元，外資及陸資賣超756.85億元，外資終結連4買。

在台指期淨部位，三大法人4日淨空單增加1405口至1萬4399口，其中外資淨空單增加2704口至6萬9476口，創歷史新高。

台積電4日召開股東會，董事長暨總裁魏哲家表示，台積電持續同步在美國和台灣增產，台灣仍會是台積電最大生產基地，對手要趕上台積電是「作夢」，台灣在人工智慧AI產業有很大優勢，其他國家不易與台灣競爭。

魏哲家表示，過去1年台積電股價成長超過1.5倍，股東現金股利成長超過30%，他對台積電未來幾年的成長深具信心。

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