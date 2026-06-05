台股外資大賣！ 電子股「停電」 法人：多頭均線未破壞 屬健康修正

台積電（2330）股東會行情失靈，電子股「停電」。台股昨（4）日在外資大賣超756.8億元下，量縮下跌781點，收在最低點45,677點，終止連四紅，失守46,000點，但仍守住5日線。法人指出，大盤量縮拉回，多頭均線未破壞，屬健康修正，後市須觀察美國經濟數據及地緣政治變化等。

中東局勢推升油價上揚，亞股昨日普遍下挫。台股開低走低，終場下跌781點，收在45,677點當日最低點，跌幅1.6%，低於韓股的1.8%跌幅，成交值急縮12.5%至1.32兆元，為5月22日1.23兆元後最低。

加權指數與電子股成交占比

台積電昨日股東會釋出利多，並未帶動股價，終場跌40元，收在2,385元，跌1.6%與大盤相當，電子類股指數更大跌2.1%收2,962.57點，失守3,000點整數大關，各次產業指數也全面收黑，以電設類股指數跌3.6%最重，主要是受指標性主動式台股ETF出清部分個股衝擊，其次是光電類股指數跌2.7%。

電子股不來電，連帶電子股占大盤成交比重下滑至73.2%，連續兩日低於80%，為3月23日71.9%來新低。非電族群則漲跌互見，其中金融類股指數漲0.9%，收在2,907.52點，再創歷史新高，傳產以造紙、油電及生技類股最強，漲幅都超過2.5%。

台積電休息，其他千金股表現不一。股王信驊釋利多漲1.5%，股后穎崴大漲5.2%；欣興及波若威跌落千元以下，千金股總數從52檔減為50檔。

三大法人昨日合計賣超928.8億元，其中，外資賣超756.8億元，終結連四買，為3月31日賣超807.4億元來最大，且在台指期未平倉淨空單增2,704口至69,476口創歷史新高，法人解讀為避險操作；投信買超41.6億元，連五買；自營商由買轉賣超213.6億元。