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台股外資大賣！ 電子股「停電」 法人：多頭均線未破壞 屬健康修正

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台積電股東會行情失靈，電子股「停電」。聯合報系資料照
台積電股東會行情失靈，電子股「停電」。聯合報系資料照

台積電（2330）股東會行情失靈，電子股「停電」。台股昨（4）日在外資大賣超756.8億元下，量縮下跌781點，收在最低點45,677點，終止連四紅，失守46,000點，但仍守住5日線。法人指出，大盤量縮拉回，多頭均線未破壞，屬健康修正，後市須觀察美國經濟數據及地緣政治變化等。

中東局勢推升油價上揚，亞股昨日普遍下挫。台股開低走低，終場下跌781點，收在45,677點當日最低點，跌幅1.6%，低於韓股的1.8%跌幅，成交值急縮12.5%至1.32兆元，為5月22日1.23兆元後最低。

加權指數與電子股成交占比
加權指數與電子股成交占比

台積電昨日股東會釋出利多，並未帶動股價，終場跌40元，收在2,385元，跌1.6%與大盤相當，電子類股指數更大跌2.1%收2,962.57點，失守3,000點整數大關，各次產業指數也全面收黑，以電設類股指數跌3.6%最重，主要是受指標性主動式台股ETF出清部分個股衝擊，其次是光電類股指數跌2.7%。

電子股不來電，連帶電子股占大盤成交比重下滑至73.2%，連續兩日低於80%，為3月23日71.9%來新低。非電族群則漲跌互見，其中金融類股指數漲0.9%，收在2,907.52點，再創歷史新高，傳產以造紙、油電及生技類股最強，漲幅都超過2.5%。

台積電休息，其他千金股表現不一。股王信驊釋利多漲1.5%，股后穎崴大漲5.2%；欣興及波若威跌落千元以下，千金股總數從52檔減為50檔。

三大法人昨日合計賣超928.8億元，其中，外資賣超756.8億元，終結連四買，為3月31日賣超807.4億元來最大，且在台指期未平倉淨空單增2,704口至69,476口創歷史新高，法人解讀為避險操作；投信買超41.6億元，連五買；自營商由買轉賣超213.6億元。

台股 亞股 中東

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看好輝達生態系 花旗喊買AI鏈四強

花旗證券指出，輝達的AI生態系已獲得廣泛支持，點燃AI工廠革命，足以推動相關次產業強勁成長，下半年供應鏈緊張程度將進一步升高。台系相關個股點名看好鴻海（2317）、台達電、奇鋐、信驊等四檔，均建議「買進」。

鉅額交易爆天價！台積電「神秘買家」無懼利空 盤後創2,445元新紀錄

美股受美伊談判陷入僵局、中東衝突升溫推高油價等利空夾擊收黑，雖然AI題材帶來的樂觀情緒仍在，但避險情緒高漲仍拖累台股，4日在國際利空籠罩下，台積電（2330）股價隨著大盤回測表現不給力，終場下跌40元，收2,385元。

台股兆元宴熱度不減 連25天日均量逾1兆元

台股昨（4）日雖然量縮下跌，但成交金額仍有1.32兆元，連續25個交易日日均量在1兆元之上。台股熱度不減，形成另一種「兆元宴」。法人認為，基本面及技術面仍強，盛宴尚未結束。

就市論勢／半導體、金融 分散布局

近期台股情緒呈現「恐慌與樂觀並存」局面。融資餘額短期增速偏快，確實帶來一定壓力，但若以市值比例衡量，仍屬合理範圍。目前資金結構仍以「真金白銀」為主，而非過度依賴槓桿。

證交所引資 對接供應鏈

臺灣證券交易所董事長林修銘昨（4）日表示，台灣在全球AI生態系中扮演舉足輕重角色，這並非單靠某一家公司或某一種技術，而是仰賴在具備韌性的資本市場支持下，形成完整的價值鏈。

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