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台股兆元宴熱度不減 連25天日均量逾1兆元

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台股昨（4）日雖然量縮下跌，但成交金額仍有1.32兆元，連續25個交易日日均量在1兆元之上。台股熱度不減，形成另一種「兆元宴」。法人認為，基本面及技術面仍強，盛宴尚未結束。

集中市場4月30日以來日日維持兆元以上成交量，證交所日前公布數據顯示，台股5月日均成交量高達1.31兆元，歷史新高，其中5月29日更創下1.91兆元空前天量。6月以來雖只有四個交易日，仍延續5月底瘋台股熱潮，日均量放大到1.53兆元。

台股兆元宴中，法人貢獻良多。其中，外資在5月大買2,360億元，史上單月第四大，尤其買超集中在5月21日以後，累計11個交易日只有二日賣超，這一波累積買超高達3,168.8億元。

外資在台股現貨市場積極買超這段期間，也同步累積龐大避險部位。台指期未平倉淨空單昨日增加2,704口至69,476口，為歷史新高，5月25日以來都維持在5萬口之上。

散戶對兆元宴的貢獻也不可小看。昨日融資餘額衝到5,726億元，相較5月8日4,771億元，近四周成長二成之多。市場人士提醒，融資餘額居高不下，只要市場有風吹草動，投資人反應就會比較劇烈。

散戶大買台股ETF，同樣推升大盤價量俱揚。今年來已產生多檔傳奇台股ETF，包括主動式ETF、不配息ETF、市值型及高股息ETF等，吸引資金源源不絕進場，規模迭創歷史新高。

證交所 台股 兆元宴

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