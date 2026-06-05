就市論勢／半導體、金融 分散布局

盤勢分析

近期台股情緒呈現「恐慌與樂觀並存」局面。融資餘額短期增速偏快，確實帶來一定壓力，但若以市值比例衡量，仍屬合理範圍。目前資金結構仍以「真金白銀」為主，而非過度依賴槓桿。

雖然短線震盪難免，但中長線趨勢偏多。投信及本土資金積極進場，加上政策面可能推動法規修正，吸引長線資金回流，形成潛在支撐。整體而言，台股短期或有震盪整理，但並未出現系統性風險，中長線行情有望延續至2028年甚至2030年。

建議聚焦具備長期能見度、估值偏低的龍頭股，例如台積電（2330）等半導體核心企業，在基本面支撐下具備補漲空間。AI伺服器、CPO光通訊、散熱與高速傳輸等產業鏈，因應超頻與高效能需求，未來成長性明確，值得持續關注。

投資建議

操作上應以「逢低加碼」為主，避免因短期融資過熱而過度恐慌。中長線投資人可將AI與半導體相關類股視為核心持股，搭配部分傳產或金融股進行分散配置，以降低單一產業波動風險。由於外資尚未全面回流，未來若政策修正、資金結構改善，將形成新的推升力道。投資人應保持耐心，掌握長期趨勢，避免因短線震盪而錯失中長線行情。