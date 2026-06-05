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證交所引資 對接供應鏈

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
證交所董事長林修銘（左三）出席COMPUTEX媒體簡報會，與上市公司代表合影。記者蔡靜紋／攝影
證交所董事長林修銘（左三）出席COMPUTEX媒體簡報會，與上市公司代表合影。記者蔡靜紋／攝影

臺灣證券交易所董事長林修銘昨（4）日表示，台灣在全球AI生態系中扮演舉足輕重角色，這並非單靠某一家公司或某一種技術，而是仰賴在具備韌性的資本市場支持下，形成完整的價值鏈。

證交所昨於COMPUTEX 2026舉辦媒體簡報會，林修銘在致詞中指出，證交所早已不只是提供股票交易的平台，更是推動創新發展的重要力量，扮演串聯全球資本與引領AI革新企業之間的重要橋梁，讓創新成果得以從實驗室走向市場，轉化為可投資的成長機會。

展望未來發展，林修銘宣布，證交所將聚焦三大核心領域。首先，是協助全球投資人，精準對接並投資由次世代AI晶片與半導體設計領頭羊組成的高成長投資組合。其次，是發掘下一個「隱形冠軍」，透過市場機制協助投資人辨識具潛力的優質企業，理解他們的長期成長策略以創造價值；最後，是秉持「客戶即服務」理念並發揮法規優勢，將全球資金與正在形塑未來的企業緊密連結，全力扮演AI催化劑。

談及市場新血與國際化布局時，林修銘對今年IPO市況充滿信心。他透露，證交所今年底預計會有40家企業申請IPO掛牌，其中與AI、半導體相關企業占了高達四成。為吸引更多全球長期資金與主權基金駐足台股，證交所正積極規劃前往美國、中東等地招商，持續引領國際資金對接台灣的AI與科技供應鏈，推動台股邁向全新的成長時代。

回顧台灣資本市場強勁表現，林修銘引述數據表示，台股市值近期已成功超越印度，躍升為全球第五大資本市場。在台股整體產業結構中，科技業比重高達81%，顯見台灣資本市場與高科技產業的深度連結。

他說明，COMPUTEX展場中看見的許多科技大廠，背後都有台灣資本市場一路扶持的軌跡，這正是台灣發展AI基礎設施，並向全球市場大規模建構的底氣所在。

半導體 證交所

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