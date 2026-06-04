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黃仁勳點燃AI工廠革命！花旗喊買這四檔台廠

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導

花旗證券指出，輝達的AI生態系已獲得廣泛支持，點燃AI工廠革命，足以推動相關次產業強勁成長，下半年供應鏈緊張程度將升高。台系相關個股點名看好鴻海（2317）、台達電（2308）、奇鋐（3017）、信驊（5274）等四檔，均建議「買進」。

花旗半導體產業分析師陳佳儀，在最新釋出的「台灣半導體與電子零組件暨設備產業」報告中指出，台北國際電腦展（COMPUTEX）正逐漸轉型為一場聚焦AI工廠與AI基礎設施的盛會。

根據她的最新觀察，輝達的AI生態系已獲得廣泛支持，點燃AI工廠革命，足以推動相關產業強勁成長，包括台積電及半導體供應鏈、先進封裝、高頻寬記憶體、IC載板、PCB、連接器、光通訊元件、電源系統、散熱供應鏈等，都將居重要戰略地位。

此外，AI資料中心正快速朝向「解耦式架構（Disaggregated Architecture）」發展，未來AI運算流程中的不同功能，不論是推理、工具調用、記憶體存取等，可能會分散於不同系統節點中執行。

而Vera正是為這種新型架構而設計，定位為整個系統的核心中樞，使以GPU為主體的AI工廠能夠維持高效率運作，同時避免不必要的電力浪費。隨AI基礎設施建置需求持續擴大，陳佳儀預期下半年供應鏈緊張程度將進一步升高。

尤其在AI伺服器、先進封裝等等關鍵環節，供需缺口可能會持續擴大。這也意味著相關供應鏈廠商未來仍有上修訂單與獲利預期的空間。

其中，800V高壓直流電（HVDC）的導入將是整體AI機櫃架構的重大變革、液冷將成為必要配置、BMC將轉型為AI基礎設施不可或缺的核心控制器，因此點名看好相關台廠如鴻海、台達電、奇鋐、信驊等均建議「買進」。

黃仁勳 花旗 台達電

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