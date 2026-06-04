鉅額交易爆天價！台積電「神秘買家」無懼利空 盤後創2,445元新紀錄

美股受美伊談判陷入僵局、中東衝突升溫推高油價等利空夾擊收黑，雖然AI題材帶來的樂觀情緒仍在，但避險情緒高漲仍拖累台股，4日在國際利空籠罩下，台積電（2330）股價隨著大盤回測表現不給力，終場下跌40元，收2,385元。

然而，值得市場高度關注的是，台積電在盤後的鉅額交易中再度驚現「神秘買家」以2,445.06元的驚天價格成交，刷新5月28日2,442元的歷史紀錄。

據統計，4日台積電共出現五筆鉅額交易，最高一筆爆出8,320股、以2,445.06元歷史新高價成交，另外四筆鉅額成交則落在2,385元至2,397.27元之間，最低價爆出4,071張買單，暗示4日現貨收盤的2,385元對多頭買家來說是回測的「樓地板」支撐，後市回補力道可望加速帶動指數向上攻擊。

法人表示，雖然台積電現貨4日因大盤拖累走跌，但鉅額交易價格卻硬是比3日集中市場的最高價還高，顯示即便短期盤勢震盪，長線資金對權王後市的信心依非同一般。