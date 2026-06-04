外資賣超756億元 賣超凱基金逾15萬張 這幾檔老 AI 股也慘遭大賣

台股4日開低走低，尾盤急殺，終場收在最低點45,677.46點，下跌781.7點，三大法人中僅投信買超，外資賣超756.85億元，統計外資賣超第一名為凱基金，單日賣超15萬843張，老AI股如仁寶（2324）、宏碁（2353）、緯創（3231）、廣達（2382）、鴻海（2317）等也齊遭外資賣超。

台股早盤以46,364.07點開出，下跌95.09點，權王台積電（2330）開低終場收在2,385元，下跌40元，影響大盤指數約316點；鴻海開平走低，最後一盤爆7,026張賣單，股價失守300元關卡價及5日線，收在293元，下跌16元，影響大盤指數約66點。

聯發科（2454）收4,430元，下跌115元，影響大盤指數約56點，日月光投控（3711）、台達電（2308）、聯電（2303）等也收黑，老AI股跌勢重， 宏碁、仁寶跌停，廣達跌幅3.12%，緯創重跌9.28%。

台股終場收45,677.46點，跌幅1.68%，三大法人賣超931.58億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）賣超756.85億元，投信買超38.94億元，自營商賣超（合計）213.67億元，其中自營商（自行買賣）賣超29.73億元，自營商（避險）賣超183.94億元。

統計外資賣超前十名個股依序是凱基金、仁寶、宏碁、緯創、元大台灣50（0050）、主動統一台股增長（00981A）、群益台灣精選高息（00919）、廣達、鴻海、華南金（2880）；多檔老AI股慘遭賣超，賣超仁寶99,951張，宏碁也遭賣超64,385張，鴻海遭外資賣超28,178張。

統計外資買超前十名個股依序是聯電、臺企銀（2834）、第一金（2892）、玉山金（2884）、國泰金（2882）、彰銀（2801）、永豐金（2890）、陽明海運（2609）、合庫金（5880）、富邦金（2881）；聯電高居外資買超第一名，單日買超14萬9,147張， 金融股占8檔。