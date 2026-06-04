外資大買也沒用！投信倒貨威力強 聯電回測月線關卡

台股4日開低走低，尾盤急殺，收在最低點45,677.46點，下跌781.7點，跌幅1.68%。由成交量、成交值排行來看，僅友達（2409）、華邦電（2344）同時入榜且股價上漲，但外資都站在賣方。而聯電（2303）雖然獲外資大買近15萬張，但疑為投信換股操作，投信賣超逾15.6萬張。

今日成交量前十名為友達、凱基金（2883）、主動統一升級50（00403A）、聯電、仁寶（2324）、台新新光金（2887）、元大台灣50正2（00631L）、元大台灣50（0050）、華邦電、凱基台灣TOP50（009816），其中仁寶摜入跌停板，凱基金大漲逾6%。

成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、聯電、南亞科（2408）、華邦電、聯發科（2454）、鴻海（2317）、廣達（2382）、友達、緯創（3231）、群聯（8299）。值得注意的是，成交值前十名中，僅華邦電、友達上漲，漲幅逾1%，其餘都下跌，而緯創是跌勢最重的個股，大跌逾9%。

外資4日大賣台股756.85億元，清一色賣超近日強漲的老AI股，仁寶、宏碁、緯創、廣達等都賣超，也賣超台積電1.1萬張。雖然華邦電、友達收紅，但外資也分別賣超9,552張、8,471張，投信則買超華邦電1,105張，另僅買超友達156張。

綜合成交量、成交值排行，外資雖大買聯電近15萬張，不過投信也大賣15.6萬張，群益台灣精選高息ETF（00919）2日開始換股，刪除成分股聯電。在換股賣壓下，聯電收125元，下跌逾4%，回測月線。

聯電上月底舉行股東會，聯電財務長劉啟東看好下半年營運優於上半年，因應成本提高，下半年將「選擇性調漲價格」，也將與客戶討論，明年更「全面調整價格」。

執行長王石指出，聯電在先進封裝領域部分，正與多家客戶驗證主動式中介層（Active Interposer），另深溝槽電容技術的2.5D封裝方案，已順利出貨給主要客戶。矽光子部分，聯電已取得imec矽光子技術授權，12吋矽光子技術平台正式進入試產階段。