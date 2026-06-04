超微、NASA加持！這兩檔AI悍將逆勢點火

台股4日漲多拉回，盤面個股跌多漲少，其中力成（6239）、建準（2421）各擁利基題材發酵，吸引買盤轉進點火，逆勢拉抬股價收紅，分別上漲3.21%與0.6%，表現均相對強勢亮眼。

近來台股在資金潮不斷簇擁下，指數持續創下歷史新高，乖離率也超過兩成、居2000年網路泡沫化以來新高。隨市場投資人居高思危，4日指數拉回修正，大跌781點、收45,677點，46K得而復失。

儘管盤面賣壓沉重，個股也跌多漲少，不過記憶體封測大廠力成，卻在買盤轉進點火下逆勢走強，表現相當突出。法人指出，力成雖因群益台灣精選高息ETF（00919）刪除成分股而股價略有修正，但各方利多薈萃，後市仍有上漲空間。

法人表示，受惠AI需求爆發，記憶體缺貨越演越烈，帶動力成繼首季營運超乎預期後，後續還將逐季年增；另一方面，超微（AMD）主動提出與力成合作面板級先進封裝技術，代表技術已獲一線客戶認同，有助於市場重新評價（Re-Rating）。

建準4日股價開低收高，主因通用伺服器需求成長力道優於預期，水冷板逐步量產，網通與伺服器、筆記型電腦、車用等風扇業務持續帶動，及高單價的機房散熱離心扇陸續送樣報價，法人預期獲利將再創歷史新高。

事實上，花旗最報告指出，未來的AI工廠革命，散熱供應鏈等將居重要戰略地位；而輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾點出太空AI對散熱需求龐大，建準因是台灣第一家獲得美國太空總署（NASA）認證的散熱業者，引爆市場想像空間。