證交所攜手上市公司 展現台灣在全球AI與半導體產業關鍵地位

臺灣證券交易所於COMPUTEX 2026期間，舉辦兩場國際媒體簡報會，邀集多家上市科技企業代表，完整呈現台灣在半導體及AI產業鏈的布局，不僅突顯台灣在全球AI與半導體產業生態系中的關鍵角色，更進一步說明證交所如何從資本市場的角度支持全球AI、半導體及次世代運算基礎建設發展。

證交所分享，未來將持續強化作為全球領先籌資平台的功能，使台灣能在全球AI、半導體及科技產業維持領導地位，同時積極發掘具高度成長潛力的「隱形冠軍」，並透過璞玉指數與提升企業價值計畫，協助投資人辨識優質企業、理解他們的長期成長策略，進而創造投資價值，也帶動整體產業與經濟的發展。

證交所董事長林修銘於COMPUTEX 2026國際媒體簡報會表示：「台灣在全球AI生態系中扮演關鍵角色，背後仰賴的不只是頂尖的單一企業，而是堅韌的完整產業鏈，以及支撐產業長期發展、成熟穩健的資本市場。如果說過去由石油支撐全球經濟發展，未來的成長動能則將來自證交所的科技與AI企業。證交所致力串聯上下游的關鍵技術與企業，向國際市場展現台灣如何持續引領全球AI基礎建設，並為產業創新與長期成長奠定基礎。」

本次媒體簡報會邀集橫跨半導體、AI基礎建設及全球關鍵供應鏈的上市企業代表，共同展現長期資本如何支持企業持續投入創新研發，強化台灣在關鍵科技領域之國際競爭力。上午場聚焦半導體產業生態系，由世芯電子（3661）財務長王德善、汎銓科技（6830）策略長暨美國子公司執行長柳淳浩、南亞科技（2408）資深副總暨代理發言人吳志祥及欣興電子（3037）財務部長暨代理發言人徐興源共同參與，涵蓋 DRAM、ASIC設計、先進材料分析及ABF載板等AI關鍵供應鏈領域。

世芯電子、汎銓科技、南亞科技，及欣興電子，分享如何透過資本市場支持長期研發與海外布局，進一步強化台灣於全球半導體產業鏈中的重要地位。與會公司並肯定上市後台灣資本市場對企業發展所提供的多元支持，包含協助公司治理精進、深化投資人關係經營，及支應研發與資本支出需求，成為企業持續成長的重要助力。

下午場則聚焦AI基礎建設，由奇鋐科技（3017）財務資深經理兼代理發言人陳彥良、台達電（2308）台達品牌暨企業資訊處資深經理暨代理發言人施孟璁及緯創資通（3231）技術長沈慶堯分享全球AI算力需求快速成長下所帶動的產業機會。與會企業一致指出，電源管理系統、散熱解決方案及大型雲端AI伺服器等關鍵基礎設施，已成為支撐全球AI算力需求持續擴張的重要核心。與會企業亦分享上市後資本市場對企業發展所提供之支持，有助於企業推動ESG及永續發展。

證交所業務委員胡則華指出：「台灣在全球AI發展中具有關鍵地位，在AI供應鏈背後，也有許多台灣企業正持續轉型升級，共同支撐並推動整個AI生態系發展。台灣資本市場協助企業將技術領先優勢轉化為全球競爭力，並促成資金、人才、創新與投資人信心相互強化的正向循環，進而支持企業與市場的長期成長。隨著AI持續在全球創造新的發展機會，台灣也將持續在全球創新與產業轉型過程中扮演關鍵角色。」

林修銘亦分享，證交所持續推動高成長性的科技企業進入資本市場，以支持下一階段產業發展。預估2026 年將有約40家企業申請上市，其中超過15家為AI供應鏈相關企業，占整體申請家數逾40%，高於2025年的33%及2024年的29%，顯示AI相關企業已逐步成為台灣資本市場的重要成長動能。

立足亞洲、鏈結全球，證交所將持續打造具國際競爭力的資本市場平台，串聯全球投資人與推動AI發展的重要企業，協助企業加速技術創新、產業規模化與國際布局。林修銘進一步表示：「臺灣證券交易所不僅是資本市場平台，更是觀察AI未來產業發展的重要窗口。站在資本與創新的交會點，我們串聯全球資本與推動AI發展的重要企業，協助創新技術從研發走向具規模化與投資價值的產業發展。透過臺灣證券交易所，技術創新得以加速推動AI應用落地，而資本市場則進一步支持產業規模化與全球布局。」

隨著全球AI基礎建設與先進半導體需求持續成長，台灣科技產業生態系可望持續站穩全球產業最前線，共同掌握新一波科技產業成長契機。