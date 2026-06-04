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黃仁勳點名電力挑戰！ AI浪潮引爆綠能剛需

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

2026年台北國際電腦展（COMPUTEX）掀起全球AI科技狂潮。輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於會展期間重申關鍵洞察，直言「電力問題」將是AI算力擴張的最大挑戰。法人指出，隨著AI資料中心對電力的渴求呈爆發式增長，乾淨且穩定的綠色電力，已從環保議題蛻變為科技巨頭的「剛性需求」。

電源供應器大廠高層於COMPUTEX指出，全球AI基礎設施投資快速成長，光是2025年即創造約4GW的新增電力需求，但目前高達40%的需求無法滿足，主因在於電力基礎設施的投資周期長達30至50年，遠遠跟不上雲端服務供應商（CSP）建置AI資料中心的速度。

在政策與產業的雙重催化下，電力概念ETF今年以來表現極為亮眼，成為市場最強黑馬。根據統計至6月4日，四檔海外電力及能源主題ETF績效強勁。其中，富邦ESG綠色電力（00920）表現最驚人，今年以來報酬率高達49.6%，穩坐同類型基金冠軍寶座；FT潔淨能源（00899）則以46.2%緊隨其後；新光美國電力基建（009805）與中信電池及儲能（00902）也分別繳出33.4%及22.8%的亮眼成績。

富邦ESG綠色電力（00920）經理人洪珮甄表示，AI的盡頭是電力。當全球科技巨頭承諾終端供應鏈必須100%使用再生能源時，誰能掌握綠電，誰就能在AI時代勝出。未來的AI競爭已不再只是GPU與算力的競賽，而是能源、電力與基礎設施的全面競爭。

洪珮甄表示，00920的優勢在於獨特的選股策略，布局聚焦全球技術領先的太陽能、氫能、智慧電網及綠能基礎建設企業。這群綠能龍頭不僅擁有高定價權，更是科技巨頭爭相簽署長期購電協議的直接受益者。

雖然相關個股短期可能面臨震盪，但富邦投信看好AI驅動的電力轉型屬於結構性長線大趨勢。建議看好AI發展的投資人，資產配置不應局限於硬體供應鏈，更應將發電端的ESG綠色電力ETF納入其中，可採取單筆分批或定期定額方式長期參與，全方位掌握AI背後的綠金核心源動力。

黃仁勳 輝達 電力

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