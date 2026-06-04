凱基證券領先同業再獲無障礙認證 友善金融擴展布局

凱基證券為首家通過「無障礙環境場域認證」的證券業者，推動無障礙金融服務，再添重要里程碑，由指標性據點市政分公司通過營業場域無障礙驗證，成為中部地區首家取得該項認證的據點，無障礙服務的成果持續領先同業。凱基證券自2023年起攜手多扶協會，推動營業場域無障礙升級計畫，首站自湖口分公司啟動，新豐分公司亦於隔年順利通過認證審查，象徵凱基證券將「公平同理、待客如己」的服務精神，從理念轉化為具體行動，並落實於客戶日常服務體驗。

凱基證券董事長許道義表示，在推動「無障礙環境場域認證」過程中，特別感謝多扶協會所提供的專業協助，從無障礙環境規劃、動線優化，到服務流程與細節檢視，皆給予全方位建議與指導，每一次獲得肯定，都是對團隊的高度鼓勵，也成為持續精進的重要動力。此次市政分公司取得認證，對凱基證券而言，不僅是一項重要里程碑，更提醒企業在邁向超高齡社會下所肩負的社會責任，使無障礙服務不再僅止於硬體設施的完善，更延伸至服務過程中的細緻體貼與同理關懷，全面提升客戶服務品質。

在數位服務方面，凱基證券考量不同族群客戶的需求，亦同步推動無障礙數位優化，持續提升線上服務的友善度。今年已將官網「金融服務友善專區」無障礙標章認證從A級升級至AA級，協助多元族群更便利地取得金融資訊與服務，進一步落實數位平權，打造線上線下整合的友善金融環境。

凱基證券將持續拓展無障礙服務至更多營業據點，讓無障礙服務成為日常服務的一環，打造更有溫度的金融服務體驗，並深化與各界夥伴合作，共同推動更友善、更具包容性的金融環境，讓金融服務能實質回應多元族群需求，朝普惠金融目標穩步邁進。