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風向變了？台股尾盤急殺 三大法人賣超931億元
台股4日開低走低，尾盤急殺，收在最低點45,677.46點，下跌781.7點，跌幅1.68%，成交量1.23兆元，三大法人賣超931.58億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超756.85億元，投信買超38.94億元，自營商賣超（合計）213.67億元，其中自營商（自行買賣）賣超29.73億元，自營商（避險）賣超183.94億元。
台積電（2330）4日召開股東會，不過股價收跌，收在2,385元，下跌1.65%，台達電（2308）收2,425元，下跌1.22%，聯發科（2454）收4,430元，下跌2.53%。鴻海（2317）收293元，下跌5.18%，未能守住300元關卡。
4日科技權值股普遍下跌，但上市櫃漲停仍有76家，資金流向低價電源股、低價化學股、資訊服務、重電、造紙、金融等，電源方面全漢（3015）、飛宏（2457）、康舒（6282）漲停，資服股有華經（2468）、大綜（3147）、驊宏資（6148）漲停，訊達（6140）上漲9.27%。
金融股持續走勢強勁，凱基金（2883）大漲逾6%，華南金（2880）上漲逾3%，國泰金（2882）上漲逾2%。電力能源問題再獲資金重視，重電股士電（1503）、亞力（1514）連續兩根漲停，東元（1504）上漲逾4%，但華城（1519）下跌逾2%。
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