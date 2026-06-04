風向變了？台股尾盤急殺 三大法人賣超931億元

今年的金控股與台股大盤pk誰勝出？答案揭曉，倘若以周三的收盤結果和去年底封關日來比較，台股加權指數從28963點漲至46459點上漲60.41%，金融保險指數則為上漲21.39%，而所有金控類股裡，以元大金股價漲勢最猛，從去年底的每股39.3元，到本周三收盤價63.7元，漲幅62.09%，而元大金的漲幅不只贏大盤指數漲幅，甚至還贏台積電在同一段時間從每股1550元上漲至2425元的56.45%漲幅。

2026-06-04 14:11