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鴻海最後一盤爆7,026張賣單 失守300元收293元、市值4.1兆元
台股4日開低走低收45,677.46點， 下跌781.7點，鴻海（2317）開平走低，最後一盤爆7,026張賣單，股價失守300元關卡價及5日線，收在293元，下跌16元，跌幅5.18%，成交量10萬4,732張，市值4兆1,029億元。
鴻海早盤以309元平盤開出，股價走低收在今日最低的293元，影響大盤指數約66點，市值位居第四名。
鴻海4日宣布與英特爾（Intel）進行策略合作，結合英特爾在處理器、矽光子技術與軟體生態系的優勢，鴻海在全球製造、系統整合與AI資料中心部署能力上的深厚基礎，將共同探索從晶片、機櫃、系統到應用的全方位AI解決方案，並加速由AI驅動的技術推動邊緣和Physical AI應用。
美系外資看好鴻海具強大的研發能力、具備全球供應鏈規模優勢，及完整AI生態系統的整合，維持「買進」評等，目標價400元。
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