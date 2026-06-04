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金控股與台股大盤pk誰勝出？這家金控漲最多 漲幅還贏台積電

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
今年的金控股與台股大盤pk誰勝出？這家金控漲最多還贏台積電。圖／本報系資料照片
今年的金控股與台股大盤pk誰勝出？這家金控漲最多還贏台積電。圖／本報系資料照片

今年的金控股與台股大盤pk誰勝出？答案揭曉，倘若以周三的收盤結果和去年底封關日來比較，台股加權指數從28963點漲至46459點上漲60.41%，金融保險指數則為上漲21.39%，而所有金控類股裡，以元大金股價漲勢最猛，從去年底的每股39.3元，到本周三收盤價63.7元，漲幅62.09%，而元大金的漲幅不只贏大盤指數漲幅，甚至還贏台積電在同一段時間從每股1550元上漲至2425元的56.45%漲幅。

元大金旗下最具代表性的ETF 0050，在同一期間也上漲64.02%，元大金的漲幅也快追上0050的漲幅，可說是所有金控裡，唯一漲幅超過加權指數、台積電的股票，漲幅亦遙遙領先其他金控。除了元大金漲幅在13家金控股裡最大，其他漲幅前五大的金控，還包括凱基金、中信金、台新新光金、國泰金，從去年底至本周三，5個多月來漲幅依序為48.99%、40.44%、38.73%、21.11%，而其他股價有上漲的金控，還包括了富邦金、華南金、永豐金、兆豐金，股價依序上漲17.59%、17.42%、15.38%、4.13%，其他金控的股價則下跌。

金控業者指出，2026年的台股是由護國神山台積電為首主導的「AI」與「半導體」行情，但是「元大金」卻是13家金控股當中唯一漲幅勝大盤、也勝過台積電的金控，可說非常難得，由此也顯見市場高度看好元大金控的業務成長爆發力，不只證券經紀業務，也包括自營業務表現，以及元大投信所推出的多檔與AI與半導體有關的ETF等產品線，都令市場看好元大金切中這波引領台股上漲的亮點。

若就EPS觀察，元大金也展現獲利爆發力，今年以來EPS增幅達137.68%，而其他獲利前四大的金控包括富邦金、國泰金、中信金，其EPS增幅分別為55.59%、36.84%、25.86%，元大金亦大步領先。

金控 台股 台積電

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