科技股回檔、傳產反彈！台股重挫781點收45,677點 台積電收2,385元

台股4日收盤下跌781.70點，終場以45,677.46點作收，成交量1兆2,388.14億元；台積電（2330）收盤價2,380元，下跌40元，跌幅1.65%。

大盤指數在高檔，資金輪動快速，今日轉至電力相關個股強勢，類股指數以造紙漲幅最大，金融、生技醫療、化學、電機機械、貿易百貨類股較強。

今日成交金額大且走高為：華邦電（2344）、東元（1504）、中興電（1513）、凱基金（2883）、強茂（2481）、東捷（8064）、亞翔（6139）、康舒（6282）、新盛力（4931）、漢唐（2404）及至上（8112）；成交金額大且疲軟者則為：聯電（2303）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、群聯（8299）、穩懋（3105）、國巨*（2327）、台達電（2308）、頎邦（6147）、仁寶（2324）、英業達（2356）及日月光投控（3711）。

第一金投顧表示，台股雖多頭格局仍具延續性，惟指數短線漲幅已大，加上成交量維持高檔，須留意高檔震盪與獲利了結賣壓升溫風險。持續關注 COMPUTEX展期釋出的供應鏈展望及美伊局勢變化，操作策略上，維持偏多思維，但避免過度追價，回歸基本面選股為主軸，優先關注 5 月營收有望創高、具備漲價與拉貨題材「AI 伺服器、AI PC、記憶體、PCB/CCL、電源供應、矽晶圓」等族群，同時留意量價結構與資金輪動節奏是否出現轉弱訊號，以落實風險控管。

群益投顧指出，台灣經濟基本面持續穩健，台股指數技術面維持偏多格局，但正乖離擴大，投資建議選股不選市，慎選營運展望佳、股價基期較低的績優股，擇優靈活操作。