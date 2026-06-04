快訊

打臉沈伯洋雙城論壇效益低…上海小貓熊要來了 蔣萬安曝動物保育意義

T-34墜毀奪2飛官命！殉職中校盧季佑是國標舞高手 與妻共舞身影成絕響

雨區由南往北擴大！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

科技股回檔、傳產反彈！台股重挫781點收45,677點 台積電收2,385元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股4日收盤下跌781.70點，終場以45,677.46點作收，成交量1兆2,388.14億元。（本報系資料庫） 許瑋珂
台股4日收盤下跌781.70點，終場以45,677.46點作收，成交量1兆2,388.14億元。（本報系資料庫） 許瑋珂

台股4日收盤下跌781.70點，終場以45,677.46點作收，成交量1兆2,388.14億元；台積電（2330）收盤價2,380元，下跌40元，跌幅1.65%。

大盤指數在高檔，資金輪動快速，今日轉至電力相關個股強勢，類股指數以造紙漲幅最大，金融、生技醫療、化學、電機機械、貿易百貨類股較強。

今日成交金額大且走高為：華邦電（2344）、東元（1504）、中興電（1513）、凱基金（2883）、強茂（2481）、東捷（8064）、亞翔（6139）、康舒（6282）、新盛力（4931）、漢唐（2404）及至上（8112）；成交金額大且疲軟者則為：聯電（2303）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、群聯（8299）、穩懋（3105）、國巨*（2327）、台達電（2308）、頎邦（6147）、仁寶（2324）、英業達（2356）及日月光投控（3711）。

第一金投顧表示，台股雖多頭格局仍具延續性，惟指數短線漲幅已大，加上成交量維持高檔，須留意高檔震盪與獲利了結賣壓升溫風險。持續關注 COMPUTEX展期釋出的供應鏈展望及美伊局勢變化，操作策略上，維持偏多思維，但避免過度追價，回歸基本面選股為主軸，優先關注 5 月營收有望創高、具備漲價與拉貨題材「AI 伺服器、AI PC、記憶體、PCB/CCL、電源供應、矽晶圓」等族群，同時留意量價結構與資金輪動節奏是否出現轉弱訊號，以落實風險控管。

群益投顧指出，台灣經濟基本面持續穩健，台股指數技術面維持偏多格局，但正乖離擴大，投資建議選股不選市，慎選營運展望佳、股價基期較低的績優股，擇優靈活操作。

台股 台積電 華邦電

延伸閱讀

台積電收高2,425元領軍台股直衝46K！大漲901點收46,459點

台股電金發威 攻上46K…千金股重回52檔

台股大漲近千點 Computex點燃AI熱潮 高檔震盪續戰新高

台股主動式 ETF 搶鏡 前四強今年來漲幅逾80% 00994A、00981A本月除息

相關新聞

科技股回檔、傳產反彈！台股重挫781點收45,677點 台積電收2,385元

台股4日收盤下跌781.70點，終場以45,677.46點作收，成交量1兆2,388.14億元；台積電（2330）收盤價2,380元，下跌40元，跌幅1.65%。

鴻海最後一盤爆7,026張賣單 失守300元收293元、市值4.1兆元

台股4日開低走低收45,677.46點， 下跌781.7點，鴻海（2317）開平走低，最後一盤爆7,026張賣單，股價失守300元關卡價及5日線，收在293元，下跌16元，跌幅5.18%，成交量10萬4,732張，市值4兆1,029億元。

金控股與台股大盤pk誰勝出？這家金控漲最多 漲幅還贏台積電

今年的金控股與台股大盤pk誰勝出？答案揭曉，倘若以周三的收盤結果和去年底封關日來比較，台股加權指數從28963點漲至46459點上漲60.41%，金融保險指數則為上漲21.39%，而所有金控類股裡，以元大金股價漲勢最猛，從去年底的每股39.3元，到本周三收盤價63.7元，漲幅62.09%，而元大金的漲幅不只贏大盤指數漲幅，甚至還贏台積電在同一段時間從每股1550元上漲至2425元的56.45%漲幅。

重電股誰最強？士電、亞力連拉兩根漲停

台股4日盤中下跌逾400點，但重電族群仍表現強勢，士電（1503）、亞力（1514）再衝漲停板，其中士電直接跳空鎖死，衝至268元，漲停排隊買單破2萬張，但成交量僅約5千張。亞力也衝高到漲停板149.5元，東元（1504）上漲逾5%，中興電（1513）逾4%，華城（1519）相對漲幅較小，僅上漲逾1%。

台股自高點回落 盤中跌逾600點失守46000點關卡

中東緊張情勢再度升溫，美股自高點回落，台股經連續4個交易日創高後，今天開低，盤中最多下跌逾600點，失守46000點關卡...

中東緊張升溫 台股高點回落早盤跌逾500點

中東緊張情勢再度升溫，油價反彈，美股自高點回落，台股經連續4個交易日創收盤新高後，今天也開低，早盤最多下跌逾500點，回...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。