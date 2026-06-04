野村：AI 狂潮尚未終結 投資必看三大關鍵

AI到底有沒有泡沫？野村投信指出，AI狂潮尚未終結，投資必看三大關鍵，也就是美國科技、台股供應鏈及關鍵稀土。

首先是美國科技股。野村指出，投資AI少不了美國。值得注意的是，在S&P 500指數11大類股中，科技股是唯一股價接近歷史高點、但估值卻較過去大幅折價的族群，吸引力高。

其次是台股供應鏈。野村指出，美國科技巨頭的資本支出是投資AI風向球。只要巨頭繼續加碼AI，基本面就會持續向上。根據5月最新數據，美國四大雲端服務業者今年資本支出預期已上看7,250億美元，較去年大幅成長近六成，台灣供應鏈也成受惠最大的關鍵贏家，推升台股持續創歷史新高。

第三是關鍵稀土。野村表示，AI發展不可或缺的環節還有源頭的關鍵稀土。不論半導體設備、先進製程晶片或太空船，全都少不了稀土元素。過去一年，在各國爭搶資源下，稀土類股價更迎來重新定價漲勢。