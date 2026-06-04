快訊

低壓今晚起通過台灣南部上空 不排除升格颱風「周末穿越日本」

軍公教調薪不敵通膨 在野提「待遇調整法制化」拚今年三讀

MLB／大谷翔平6局6K無失分奪第6勝 單場還敲3安、5度上壘

聽新聞
0:00 / 0:00

重電股誰最強？士電、亞力連拉兩根漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
士電示意圖。記者朱曼寧／攝影
士電示意圖。記者朱曼寧／攝影

台股4日盤中下跌逾400點，但重電族群仍表現強勢，士電（1503）、亞力（1514）再衝漲停板，其中士電直接跳空鎖死，衝至268元，漲停排隊買單破2萬張，但成交量僅約5千張。亞力也衝高到漲停板149.5元，東元（1504）上漲逾5%，中興電（1513）逾4%，華城（1519）相對漲幅較小，僅上漲逾1%。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，AI工廠已成為未來十年全球最大規模的基礎建設，這些建設將需要大量電力，輝達也需要使用更多的能源。重電和電線電纜股再受市場關注，重電業者指出，半導體大廠在海內外擴廠動作比過去都更強勁，且為了因應龐大的電力需求，電力設備更新需求也大大增加。

士電指出，目前在手訂單滿到2028年，並已經開始接2029、2030年的訂單。其中電力變壓器訂單有超過一半來自AI產業，科技廠的汰舊換新與新設市場，幾乎全委託士電供應。目前北美市場非常熱絡，北美接單中有大約30%以上是來自AIDC，其餘才是發電與變電需求。

產能部分，去年T3變壓器廠已正式投產，產能增加五成，現在三座廠幾乎滿載。今年也將動工T4廠，投資約13億元，預計2027年9月投產，屆時產能再增加三成。

亞力也同樣受惠半導體產業海內外擴建新廠商機，亞力指出，新、舊客戶都因AI浪潮加速並擴大資本支出，增加機電產品採購項目及數量，範圍涵蓋美國、日本、東南亞等國家，包括晶圓龍頭、美系記憶體大廠、半導體晶圓代工廠等都有追單的情形，且訂單量能都是翻倍成長。

亞力指出，今年第1季接單金額創下同期新高，目前在手訂單逾120億元，訂單能見度至少3~4年，且持續增加中。

士電 黃仁勳 輝達

延伸閱讀

COMPUTEX點火！台股站上4萬6千點 三大法人買超515億元

台股自高點回落 盤中跌逾600點失守46000點關卡

台股盤中、收盤再創新高 分析師：市場很貪婪但尚未失控

友達攻CPO光通訊模組 股價再飆漲停…但外資卻大賣3萬張

相關新聞

科技股回檔、傳產反彈 台股重挫781點收45,677點 台積電收2,385元

台股4日收盤下跌781.70點，終場以45,677.46點作收，成交量1兆2,388.14億元；台積電（2330）收盤價2,380元，下跌40元，跌幅1.65%。

重電股誰最強？士電、亞力連拉兩根漲停

台股4日盤中下跌逾400點，但重電族群仍表現強勢，士電（1503）、亞力（1514）再衝漲停板，其中士電直接跳空鎖死，衝至268元，漲停排隊買單破2萬張，但成交量僅約5千張。亞力也衝高到漲停板149.5元，東元（1504）上漲逾5%，中興電（1513）逾4%，華城（1519）相對漲幅較小，僅上漲逾1%。

台股自高點回落 盤中跌逾600點失守46000點關卡

中東緊張情勢再度升溫，美股自高點回落，台股經連續4個交易日創高後，今天開低，盤中最多下跌逾600點，失守46000點關卡...

中東緊張升溫 台股高點回落早盤跌逾500點

中東緊張情勢再度升溫，油價反彈，美股自高點回落，台股經連續4個交易日創收盤新高後，今天也開低，早盤最多下跌逾500點，回...

台股電金發威 攻上46K…千金股重回52檔

台股在費半指數、台積電ADR創高、COMPUTEX科技盛宴利多不斷，加上金融股助陣，電金齊發威，昨（3）日勁揚901點收46,459點，登上46K。權王台積電在股東會前夕收在2,425元新天價。

台股連四天創高 漲了2,823點

台股連四天創新高，四個交易日總計上漲2,823點，也就是說，5月28日台股收在43,636點，之後只過了四個交易日，到昨（3）日就攻上46,459點。盤面上不僅中小型股資金迅速回補，大型權值股更是這波漲勢核心推手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。