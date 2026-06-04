重電股誰最強？士電、亞力連拉兩根漲停

台股4日盤中下跌逾400點，但重電族群仍表現強勢，士電（1503）、亞力（1514）再衝漲停板，其中士電直接跳空鎖死，衝至268元，漲停排隊買單破2萬張，但成交量僅約5千張。亞力也衝高到漲停板149.5元，東元（1504）上漲逾5%，中興電（1513）逾4%，華城（1519）相對漲幅較小，僅上漲逾1%。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，AI工廠已成為未來十年全球最大規模的基礎建設，這些建設將需要大量電力，輝達也需要使用更多的能源。重電和電線電纜股再受市場關注，重電業者指出，半導體大廠在海內外擴廠動作比過去都更強勁，且為了因應龐大的電力需求，電力設備更新需求也大大增加。

士電指出，目前在手訂單滿到2028年，並已經開始接2029、2030年的訂單。其中電力變壓器訂單有超過一半來自AI產業，科技廠的汰舊換新與新設市場，幾乎全委託士電供應。目前北美市場非常熱絡，北美接單中有大約30%以上是來自AIDC，其餘才是發電與變電需求。

產能部分，去年T3變壓器廠已正式投產，產能增加五成，現在三座廠幾乎滿載。今年也將動工T4廠，投資約13億元，預計2027年9月投產，屆時產能再增加三成。

亞力也同樣受惠半導體產業海內外擴建新廠商機，亞力指出，新、舊客戶都因AI浪潮加速並擴大資本支出，增加機電產品採購項目及數量，範圍涵蓋美國、日本、東南亞等國家，包括晶圓龍頭、美系記憶體大廠、半導體晶圓代工廠等都有追單的情形，且訂單量能都是翻倍成長。

亞力指出，今年第1季接單金額創下同期新高，目前在手訂單逾120億元，訂單能見度至少3~4年，且持續增加中。