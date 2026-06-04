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台股自高點回落 盤中跌逾600點失守46000點關卡

中央社／ 台北4日電
中東緊張情勢再度升溫，美股自高點回落，台股經連續4個交易日創高後，今天開低，盤中最多下跌逾600點，失守46000點關卡。中央社
中東緊張情勢再度升溫，美股自高點回落，台股經連續4個交易日創高後，今天開低，盤中最多下跌逾600點，失守46000點關卡。中央社

中東緊張情勢再度升溫，美股自高點回落，台股經連續4個交易日創高後，今天開低，盤中最多下跌逾600點，失守46000點關卡；至10時30分，集中市場指數下跌546.64點，報45912.52點，成交值約新台幣6683億元。

4大權值股盡墨，台積電最多下跌40元至2385元，聯發科開高走低，最多下跌75元至4470元；台達電最多跌50元至2405元，鴻海最多跌12元至297元，失守300元大關。

重電族群今天逆勢走強，士電、亞力亮燈漲停，華城、中興電盤中股價最高漲幅也都超過半根停板。

統一投信投研團隊分析，台灣4月製造業PMI（採購經理人指數）創下4年多以來的最快增速，尤其受惠AI伺服器與半導體的拉貨動能，台灣出口年增率已連續30個月成長，強勁的經濟成長成為股市堅實後盾。

統一投信投研團隊認為，近期市場焦點高度集中在AI產業的發展驗證，從AI代理人生態系持續發展，以及AI巨頭們亮眼的財報及展望，確立AI基礎建設需求正從4大雲端服務商，擴散至主權AI與更廣泛的企業客戶，帶動整體產業鏈蓬勃發展。此一趨勢將鞏固台灣在全球供應鏈的核心地位，更意味著AI長期成長的故事還沒結束，看好台股有機會持續震盪向上。

台股 士電 美股

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