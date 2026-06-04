聽新聞
0:00 / 0:00
台灣缺的是發電量能！造紙廠成電力隱形王者 正隆、華紙等大漲
輝達執行長黃仁勳日前在員工大會高喊「台灣需要更多電力」，讓電力相關類股大漲，重電、電纜股都走強，不過業界指出，台灣缺的不是電力設備，而是發電量能，而造紙三雄正隆（1904）、永豐餘（1907）、榮成（1909）旗下皆設有汽電共生廠，可望成為售電市場的重要供給來源。正隆、華紙（1905）4日爆量並一度攻上漲停板，永豐餘上漲逾5%，榮成漲約4%。
造紙產業因製程特性，透過回收紙渣、廢水處理及沼氣回收等技術，可將生質能轉化為再生能源。在用電需求持續攀升下，具備發電與售電能力的造紙廠，未來可望在能源市場扮演更重要角色。
正隆與台汽電（8926）共同投資大汽電（8931），更長年位居大汽電單一最大法人股東，積極布局沼氣綠電與生質能汽電共生。
沼氣綠電部分，正隆有大園廠和后里廠，其中后里廠廢水沼氣綠電系統已進入試車階段，透過厭氧處理技術，將廢水中的有機物轉化為再生能源。
另外，正隆竹北廠生質能汽電系統已穩定運轉，年發電量可達1.26億度，約可供3.52萬戶家庭一年用電需求；后里廠則規劃於2029年建置全台規模最大的生質能汽電共生系統，年發電量達1.28億度。
永豐餘也投入沼氣發電和生質能發電，永豐餘董事長葉惠青指出，永豐餘早已經在做綠能、沼氣、混燒技術、木質素發電，把所謂廢棄物轉為資源，並在久堂廠打造全台首座結合汽電共生、儲能系統與負載管理的智慧綠電廠，能有效削峰填谷、參與電力交易市場。
正隆、華紙、永豐餘等造紙股今帶量大漲，正隆一度衝上22.3元漲停板，華紙、永豐餘盤中大漲逾6%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。