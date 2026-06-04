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中東緊張升溫 台股高點回落早盤跌逾500點

中央社／ 台北4日電
中東緊張情勢再度升溫，油價反彈，美股自高點回落，台股經連續4個交易日創收盤新高後，今天也開低，早盤最多下跌逾500點，回測46000點。（中央社）
中東緊張情勢再度升溫，油價反彈，美股自高點回落，台股經連續4個交易日創收盤新高後，今天也開低，早盤最多下跌逾500點，回測46000點。（中央社）

中東緊張情勢再度升溫，油價反彈，美股自高點回落，台股經連續4個交易日創收盤新高後，今天也開低，早盤最多下跌逾500點，回測46000點。至9時5分，台股加權指數下跌467.21點，至45991.95點。代表中小型股票的上櫃指數也開低。

4大權值股表現，台積電最多下跌40元至2385元；聯發科最多漲140元至4685元；台達電最多跌50元至2405元；鴻海最多跌8.5元至300.5元。

法人分析，從本週熱鬧舉行的台北國際電腦展（COMPUTEX）可以看到產業趨勢，AI正從過去以雲端算力為核心的技術競賽，邁入實體應用全面落地的新階段，嵌入產業日常運作之中，形成跨產業、跨市場的「實質科技紅利」，看好台股長多不變。

台股 中東 美股

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