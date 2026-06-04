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中東局勢與AI熱潮拉鋸 法人看台股短線震盪
台北國際電腦展（COMPUTEX）題材熱炒，3日台股上漲901.85點，收在46459.16點，已連續4個交易日創收盤新高。法人認為，AI已逐漸從題材性投資，轉變為基本面驅動的長期趨勢，看台股長多不變，但現階段已漲多，預料短期震盪難免。另外台積電今天將舉行股東會，也是市場關注焦點。
中東緊張情勢再度升溫，油價反彈，引發通膨疑慮，3日美國主要股市自歷史高點回落。道瓊工業指數挫跌620.72點或1.21%，收50687.07點；標普500指數下跌56.10點或0.74%，收7553.68點。
以科技股為主的那斯達克指數挫低239.92點或0.89%，收26853.98點；不過費城半導體指數續強，上漲190.69點或1.39%，收13916.96點，再創新高。
個股方面，輝達週三股價下跌8.07美元或3.62%，收214.75美元；超微上漲20.98美元或4.02%，收542.52美元；記憶體模組廠Sandisk大漲115.14美元或6.71%，收1831.5美元；台積電ADR下跌10美元或2.24%，收436.69美元。
野村投信投資策略部副總經理樓克望分析，從本週熱鬧舉行的COMPUTEX可以看到產業趨勢，AI正從過去以雲端算力為核心的技術競賽，邁入實體應用全面落地的新階段，AI技術逐步嵌入產業日常運作之中，並開始直接對企業營運效率與成本結構產生實質影響。
樓克望認為，AI的價值已不再停留於技術創新或資本支出預期，而是進一步轉化為企業可衡量的獲利來源。當AI導入企業核心流程後，可望使獲利能力結構性提升。他看好這樣的結構讓AI逐漸從題材性投資，轉變為基本面驅動的長期趨勢，AI科技成長的動能將形成跨產業、跨市場的「實質科技紅利」，台股將是主要受惠者。
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