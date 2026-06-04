台股連四天創高 漲了2,823點

台股連四天創新高，四個交易日總計上漲2,823點，也就是說，5月28日台股收在43,636點，之後只過了四個交易日，到昨（3）日就攻上46,459點。盤面上不僅中小型股資金迅速回補，大型權值股更是這波漲勢核心推手。

統計在這四個交易日中，緯穎（6669）加入兆元市值股行列，帶動台股兆元市值股來到20檔，且前20大公司中，有14家市值都跟進大盤提升。其中以台積電（2330）增胖3.3兆元最多，市值突破60兆元來到62.8兆元。鴻海（2317）增加6,441億元居次，跨過4兆元門檻達4.3兆元；權后聯發科（2454）市值從7兆拉高到7.2兆元。至於20名之後，南亞（1303）8,961億元、元大金（2885）8,491億元，有望成為下一波晉升兆元市值俱樂部潛力新星。

法人分析，此波台股從5月20日一度跌破40,000點，之後沿5日線上漲，尤其5月23日輝達執行長黃仁勳抵台，「仁來瘋」熱力不減，從兆元宴到輝達GTC主題演講背板股，在電腦展為夥伴站台，均推升概念股上揚。