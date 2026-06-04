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企業擴廠用電增 去年減碳估9%恐難達標

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台股電金發威 攻上46K…千金股重回52檔

經濟日報／ 記者何佩儒黃彥宏／綜合報導
台股在費半指數、台積電ADR創高、COMPUTEX科技盛宴利多不斷，加上金融股助陣，電金齊發威，3日勁揚901點收46,459點，登上46K。權王台積電在股東會前夕收在2,425元新天價。歐新社
台股在費半指數、台積電ADR創高、COMPUTEX科技盛宴利多不斷，加上金融股助陣，電金齊發威，3日勁揚901點收46,459點，登上46K。權王台積電在股東會前夕收在2,425元新天價。歐新社

台股在費半指數、台積電ADR創高、COMPUTEX科技盛宴利多不斷，加上金融股助陣，電金齊發威，昨（3）日勁揚901點收46,459點，登上46K。權王台積電在股東會前夕收在2,425元新天價。

台股昨日再刷新高紀錄，包括盤中與收盤點數、總市值、電子類指數、金融指數等。

加權指數昨天開盤即大漲700多點，站上46,000點，除台積電（2330）寫新天價，鴻海（2317）、大立光（3008）、廣達（2382）、緯創（3231）也延續漲勢，再創波段新高。台達電（2308）、光寶科（2301）、日月光投控（3711）與智邦（2345）重新站回5日線，蓄勢挑戰前高。金融指數創新高，指標股富邦金（2881）、國泰金（2882）盤中創波段新高，中信金（2891）、凱基金亮燈漲停，電金權值股強力表態。

族群表現上，邁威爾（Marvell）大漲，光通訊族群跟進發光；AI帶動電力需求，電源、重電、BBU續強；千金股回到50檔以上達52檔，平歷史紀錄。

法人分析，市場聚焦電腦展盛宴、今日有台積電股東會、下周還有蘋果WWDC、SpaceX IPO、世足賽等眾多題材，有利台股維持良性輪動、繼續挑戰歷史新高。不過由於技術面KD指標進入高檔鈍化區，後續需觀察是否會有漲多回檔賣壓，短線支撐暫看5日線。

籌碼面部分，三大法人昨日買超台股515.4億元。其中外資買超433.9億元，主要買超聯電、鴻海、南電、京元電、台達電，連四天買超，累計四天來買超1,711.8億元；投信買超55.5億元，主要買超廣達、緯創、長榮、瑞昱、貿聯-KY，也是連四日買超；自營商買超26億元。八大公股行庫逢高調節130.9億元。

展望後市，綜合華南投顧董事長呂仁傑、中信投顧總經理陳柏州看法，台股位階雖高，卻無礙技術面多頭格局，周KD進入高檔鈍化階段尚未現明顯背離。外資近期連續買超、回補持股，法人資金換手仍集中電子權值與AI概念股。

選股策略上，從台積電先進製程、先進封裝延伸的相關設備、耗材，以及AI伺服器零組件的PCB、CPO、散熱、記憶體與被動元件等族群，產業趨勢相對明確。

台股 國泰金 富邦金

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