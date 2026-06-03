企業獲利仍具上修空間 法人升評股將扮多頭明燈

COMPUTEX 2026盛大開展，AI相關題材熱度引爆台股市場，隨著多檔個股股價與成交量劇烈波動，證交所與櫃買中心於3日盤後公布最新的注意及處置有價證券名單。在資金瘋狗浪推升下，AI伺服器、散熱及半導體供應鏈紛紛觸及注意標準，更有部分個股因連續過熱而遭到「關禁閉」處置。

2026-06-03 19:48