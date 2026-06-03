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企業獲利仍具上修空間 法人升評股將扮多頭明燈

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台股看回不回，沿5日線震盪盤堅。專家指出，人工智慧（AI）軍備競賽尚未見頂，企業獲利仍具上修空間，南亞（1303）、中信金（2891）等近日獲法人機構調升目標價、投資評等的績優股，可望行情波動時領漲抗跌，扮演多頭明燈。

統一投顧董事長黎方國分析，隨台北國際電腦展（COMPUTEX）、SpaceX掛牌、蘋果WWDC等科技盛事接踵而至，將持續點燃市場AI投資熱潮，加上資金面有ETF強勁買盤推波助瀾，預期台股本波可望延續多頭格局並續創顛峰。

台新投顧總經理黃文清表示，雖然台股短線漲多，與月線、季線正乖離都達歷史高峰，後市行情震盪幅度恐加劇，但盤面資金持續輪動，研判近期法人根據財報、訂單能見度、產業展望等指標，重新檢視評價合理性後，獲得升評個股仍有機會強勢表態。

篩選近期獲內外資賣方（sell-side）調升獲利預估值、目標價或投資評等，且三大法人近十日買超逾1,000張的強勢標的，包括南亞、中信金、國泰金（2882）、台積電（2330）、技嘉（2376）、台達電（2308）、雙鴻（3324）、環球晶（6488）、東陽（1319）、強茂（2481）、聖暉*（5536）、昇陽半導體（8028）等。

中信金 COMPUTEX 台股

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