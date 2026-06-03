快訊

旱象有解？ 粉專：強降雨重頭戲「這天」登場 中南部防範豪雨成災

「金飯碗」掉漆 台銀變好考 錄取率從個位數衝18％

聽新聞
0:00 / 0:00

資本策略論壇 回響熱

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所為協助上市公司掌握全球資本市場發展趨勢，並深化企業對Level 1 ADR制度之瞭解，近期舉辦「上市公司資本策略論壇：Level 1 ADR實務解析與國際布局」，邀集金融機構、法律專家及企業代表共同參與，透過專題演講及座談交流，分享Level 1 ADR之制度架構、法規遵循、實務操作及企業國際化布局經驗，協助企業掌握跨境資本市場新契機。

本次論壇主要邀請台灣50指數及台灣中型100指數成分股公司參與，聚焦當前全球資本市場快速變動下，企業如何透過多元化國際資本工具提升全球能見度、拓展海外投資人基礎，以及強化企業國際競爭力。現場與會來賓反應熱烈，顯示市場對於Level 1 ADR制度及跨境資本策略議題高度關注。

證交所經理陳怡成表示，在全球供應鏈重組及國際資本市場高度連結的趨勢下，企業競爭已不再僅限於產品與技術層面，更涉及國際資本布局與全球投資人關係經營。

台灣企業長期於全球供應鏈中占有重要地位，如何讓更多國際投資人看見台灣企業價值，並以更有效率、成本更合理且風險可控的方式接軌國際市場，成為企業發展的重要課題。

資本市場 上市公司 金融機構

延伸閱讀

台股市值創新高 證交所透過COMPUTEX助攻AI發展

國泰永續、氣候論壇7月1日登場

亞洲創新籌資平台專屬網站上線 助力打造台灣成為亞洲那斯達克

台股高檔越震盪 這檔ETF越會賺 追求超額報酬兼具風險控管策略

相關新聞

台股電金發威 攻上46K…千金股重回52檔

台股在費半指數、台積電ADR創高、COMPUTEX科技盛宴利多不斷，加上金融股助陣，電金齊發威，昨（3）日勁揚901點收46,459點，登上46K。權王台積電在股東會前夕收在2,425元新天價。

台股連四天創高 漲了2,823點

台股連四天創新高，四個交易日總計上漲2,823點，也就是說，5月28日台股收在43,636點，之後只過了四個交易日，到昨（3）日就攻上46,459點。盤面上不僅中小型股資金迅速回補，大型權值股更是這波漲勢核心推手。

就市論勢／晶片設計、先進製程 吸睛

美股四大指數全面走強，其中與台股連動最密切的費半指數單日大漲近6%。蘋果、台積電ADR、博通、艾司摩爾與美光等半導體龍頭同步上揚，再次驗證AI產業鏈的強勁需求並未降溫。

證交所挺 AI 企業成長

COMPUTEX 2026盛大登場之際，受惠於全球AI浪潮帶動，台灣股市總市值於5月正式突破5兆美元，創下歷史新高，並躍居全球第五大市場。

資本策略論壇 回響熱

臺灣證券交易所為協助上市公司掌握全球資本市場發展趨勢，並深化企業對Level 1 ADR制度之瞭解，近期舉辦「上市公司資本策略論壇：Level 1 ADR實務解析與國際布局」，邀集金融機構、法律專家及企業代表共同參與，透過專題演講及座談交流，分享Level 1 ADR之制度架構、法規遵循、實務操作及企業國際化布局經驗，協助企業掌握跨境資本市場新契機。

COMPUTEX題材發燙 台股注意、處置股大噴發…華碩、廣達等99檔榜上有名

COMPUTEX 2026盛大開展，AI相關題材熱度引爆台股市場，隨著多檔個股股價與成交量劇烈波動，證交所與櫃買中心於3日盤後公布最新的注意及處置有價證券名單。在資金瘋狗浪推升下，AI伺服器、散熱及半導體供應鏈紛紛觸及注意標準，更有部分個股因連續過熱而遭到「關禁閉」處置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。