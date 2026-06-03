證交所挺 AI 企業成長

COMPUTEX 2026盛大登場之際，受惠於全球AI浪潮帶動，台灣股市總市值於5月正式突破5兆美元，創下歷史新高，並躍居全球第五大市場。

AI產業持續帶動資本市場成長動能，預估2026年申請上市企業中，約四成來自AI產業鏈。證交所今年再度參與COMPUTEX，展現台灣資本市場串聯全球資金與創新產業、支持AI企業擴大成長的關鍵角色。

在AI領域強勁成長帶動下，台灣證券交易所正加速迎接下一波AI企業的IPO上市熱潮，2026年估計有近40家企業申請上市，其中超過15家為AI供應鏈相關企業。2025年申請上市IPO家數高達45家，創2008年以來新高；總募資金額更高達約270億美元，較2024年幾乎翻倍，創下歷史紀錄。

近期上市企業包含AI與半導體供應鏈公司，如鴻勁精密（7769）和倍利科技，以及導入科技的醫療保健與生技醫療公司，如心誠鎂行動醫電與禾榮科技，顯示不僅是核心AI基礎設施，具成長潛力的創新領域同樣獲資本市場支持。

證交所董事長林修銘表示：「證交所不僅僅是一個交易所，在資本與創新的交會點上，證交所是全球資金連結AI企業的橋梁。透過連結國際資本的力量，讓台灣領先技術得以規模化、全球化」。

台灣具有獨特完整供應鏈，從上游的晶片設計與半導體製造，一路延伸至下游的系統整合與AI應用，因此台灣資本市場提供三大獨特優勢：可直接接觸高速成長的AI與半導體生態系；可布局涵蓋能源、生技、資安與先進科技等領域的次世代「獨角獸」及「隱形冠軍」；提供穩健監理、營運韌性、投資信心的市場環境。

證交所也持續透過不同面向，支持處於不同成長階段的企業擴展規模並邁向國際化。近期主要五大發展計畫與措施包含：一、提升上市公司能見度：推行「提升企業價值計畫」與「台灣璞玉指數」，提升具潛力企業的能見度；二、全球連結：證交所持續強化跨境產品合作，包含台日ETF合作。

三、建構IR議合平台強化基礎設施：透過建置「IR議合平台」，彙總上市公司重要資訊，協助對焦機構投資人議合參與；四、完善公司治理：協助上市公司強化內部控制、財務管理架構與公司治理標準，支持永續成長；五、ESG與永續發展：ESG一站式資訊揭露平台與永續報告書產製平台，並結合台灣碳權交易所的淨零減碳諮詢及碳權交易媒合，引導國際永續資金挹注。