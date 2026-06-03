COMPUTEX題材發燙 台股注意、處置股大噴發…華碩、廣達等99檔榜上有名

COMPUTEX 2026盛大開展，AI相關題材熱度引爆台股市場，隨著多檔個股股價與成交量劇烈波動，證交所與櫃買中心於3日盤後公布最新的注意及處置有價證券名單。在資金瘋狗浪推升下，AI伺服器、散熱及半導體供應鏈紛紛觸及注意標準，更有部分個股因連續過熱而遭到「關禁閉」處置。

根據證交所與櫃買中心最新公告數據統計，3日盤後注意有價證券總計達83檔，其中包含上市47檔、上櫃36檔；而代表交易極度過熱、4日起將被列入處置的有價證券則總計有16檔，包含上市9檔與上櫃7檔，顯示市場短線追價情緒相當高昂，總計注意與處置股達99檔。

在最受矚目的注意股名單中，本次幾乎成為COMPUTEX AI供應鏈的點將錄。受惠於大廠釋出的最新AI伺服器與晶片架構利多，多檔權值大咖紛紛因價差過大或短線漲幅過高而被列入。指標大廠華碩（2357）因最近6個營業日累積漲幅達30.05％，且起迄2個營業日收盤價差高達230元而強勢上榜；代工龍頭廣達（2382）也因6個營業日收盤價差達105元且股價寫下近期新高而觸及標準。此外，英業達（2356）與宏碁（2353）雙雙因短線累積漲幅突破32％被點名，高價千金股川湖（2059）與大立光（3008）同樣因近期巨大價差成為注意焦點，砷化鎵大廠穩懋（3105）則因短線當沖比率突破62％導致交易過熱上榜。

至於在處置股票部分，部分個股因連續多日達到注意標準，自6月4日起至6月17日止（共10個營業日）正式被「關禁閉」，改為人工管制之撮合終端機執行分盤撮合。其中，半導體導線架大廠長科*（6548）因最近6個營業日累積漲幅達40.78％遭列處置，每5分鐘撮合一次；車用LED燈具廠麗清（3346）與觸控IC廠禾瑞亞（3556）也因連續3個營業日達注意標準，明起同步實施每5分鐘分盤撮合並預收款券。

其他如群創（3481）因最近10個營業日已有6次達標，4日進入一次處置；華新科（2492）、聯友金屬-創（7610）、彩晶（6116）因連續3次達注意標準，4日進入二次處置等。

市場人士提醒，COMPUTEX引發的科技股狂歡雖帶動大盤氣勢，但隨著華碩、廣達等指標股已被列入注意與處置名單，短線過熱訊號浮現，投資人近期在操作相關熱門標的時，應格外留意交易資金的調度與追高風險。