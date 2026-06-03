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高盛：看好日月光投控、京元電子、鴻勁

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

高盛證券「台灣COMPUTEX與企業日」第二日，看好AI、先進封裝與測試需求是台灣半導體產業的主要成長動能，對日月光投控（3711）、京元電子（2449）、鴻勁（7769）維持「買進」評等，目標價分別為620元、435元、12,000元。

日月光投控預期晶圓探測將成為今年的主要成長動能，主要受惠於晶圓代工外包需求強勁。高盛認為，日月光投控將積極擴張全製程業務，因為商機龐大且不僅限於AI，並將延續至2027年。長期來看，日月光投控的整體毛利率將持續改善，主要受惠於先進製程營收貢獻成長、價格環境更有利、產能利用率更高。

在京元電子方面，高盛指出，AI相關營收占比將由2025年的27–28%，提升至2026年的40%，且先進製程營收占比可望由2025年的50%以上，提升至2026年的65%以上。CPU及特殊應用IC（ASIC）需求優於預期，2027年需求可能優於2026年，提高平均售價及產能利用率，進而提升毛利率。

鴻勁則受惠於CPU、ASIC、繪圖處理器（GPU）、共同封裝光學（CPO）及電動車相關應用的需求強勁，今年產能擴張目標為年增超過40%，並預期2027年與2028年的產能將成長約50%。高盛基於鴻勁2028年的預估獲利，給予32倍的本益比。

另外，環球晶（6488）長期展望佳，但短期因為六大據點同時擴產、折舊與成本壓力導致毛利率偏弱，因此高盛維持「中立」評等，目標價620元。高盛認為，環球晶景氣循環可能已觸底，預期未來數季營收及獲利有望逐漸改善。

高盛 日月光投控 鴻勁 京元電

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