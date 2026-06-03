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友達攻CPO光通訊模組 股價再飆漲停…但外資卻大賣3萬張

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股3日再創收盤新高，站上4萬6千點，上漲901.85點，收46,459.16點，漲幅1.98%。由成交量、成交值排行來看，僅友達（2409）漲停，群創（3481）上漲逾5%，不過外資卻賣超友達3.1萬張，但買超群創4.8萬張，投信則兩天合計大買群創5.4萬張。

今日成交量前十名為群創、友達、主動統一升級50（00403A）、仁寶（2324）、聯電（2303）、華邦電（2344）、台新新光金（2887）、宏碁（2353）、主動統一台股增長（00981A）、英業達（2356），其中漲勢最強的為友達，漲停至28.75元，其次為台新新光金。

成交值部分，前十名分別為南亞科（2408）、華邦電、群創、台積電（2330）、聯電、廣達（2382）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、緯創（3231）、群聯（8299）。群創上漲逾5%最多，其次為廣達，上漲逾4%。

群創、友達今股價都再創波段高，友達拉出第二根漲停板，成交量70萬張，且有超過13.8萬漲停排隊買單等著買；群創更一度衝破60元整數關卡，收59.4元，上漲逾5%，創15年新高，自5月以來漲幅達148%。

友達投入AI資料中心高速傳輸需求下的光通訊模組市場，布局CPO整合封裝領域，董事長彭双浪表示，友達專攻光通訊模組及高階載板技術，光通訊模組真正的價值在「模組」，而不只是單一元件，涉及多項核心技術，包括基板、發射元件、接收元件，以及巨量轉移等，而友達多年來在Micro LED累積的技術，正可應用於CPO光通訊領域。

彭双浪強調，友達並非單打獨鬥，而是以集團力量布局，分別由富采提供發射元件，鼎元（2426）則是接收元件，環宇-KY（4991）有VCSEL，友達著眼在模組、系統級產品，已形成完整生態系。目前光通訊模組產品已進入客戶送樣驗證階段，預計未來2至3年逐步發酵。

另外友達也發展高階載板技術，彭双浪表示，做的載板技術非常複雜，且單價高。

友達 英業達 華邦電

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