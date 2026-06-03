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外資買超433億元…買超00403A逾15萬張最多 這類股也獲大買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股3日收46,459.16點，上漲901.85點，創收盤新高。圖／本報資料照片
台股3日收46,459.16點，上漲901.85點，創收盤新高。圖／本報資料照片

台股3日收46,459.16點，上漲901.85點，創收盤新高，三大法人同步買超，外資買超433.96億元，統計外資買賣超個股，買超主動統一升級50（00403A）達15萬2,512張， 高居買超個股第一名，金融股在買超前十名中占4檔；外資賣超冠軍則是華邦電（2344）。

台股早盤以45,660.46點開出，上漲103.15點，台積電（2330）早盤以2,425元開出，創新高， 盤中衝達天價2,440元，領軍台股大盤指數飆新高，大盤指數一度衝達46,552.16點，大漲994.85點，再刷新歷史紀錄。

台積電終場收2,425元，上漲45元， 漲幅1.89%；台達電（2308）收2,455元，上漲95元， 漲幅4.03%；聯發科（2454）收4,545元，上漲20元，小漲0.44%；友達（2409）衝上漲停28.75元收盤；群創（3481）收59.4元，上漲3.2元， 漲幅5.69%。

台股再創收盤新高，站上46,000點，終場收46,459.16點，上漲901.85點，漲幅1.98%，三大法人買超515.66億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超433.96億元，投信買超55.73億元，自營商買超（合計）25.97億元，其中自營商（自行買賣）買超29.52億元，自營商（避險）賣超3.55億元。

統計外資買超前十名個股依序是主動統一升級50、聯電（2303）、永豐金（2890）、群創、主動統一台股增長（00981A）、臺企銀（2834）、第一金（2892）、鴻海（2317）、陽明海運（2609）、台新新光金（2887）；其中，主動式ETF有2檔， 金融股則有4檔。

外資單日買超聯電74,045張，為買超個股第二名；買超群創48,121張，鴻海也獲外資買超28,020張。

統計外資賣超前十名個股依序是華邦電、長榮航（2618）、友達、群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）、華南金（2880）、廣達（2382）、正新（2105）、兆豐金（2886）、南亞科（2408）等；賣超華邦電達49,531張最多，其次是賣超長榮航38,676張，賣超友達31,129張。

台股 外資 三大法人 台積電 台達電 聯發科

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