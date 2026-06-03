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金融類股發爐 指數創新高！這三檔股票漲停原因曝光

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
台股除了AI浪潮洶湧帶動股市上揚，3日金融類股也發爐，金融股指數創下史上新高紀錄。圖/本報系資料照片
台股除了AI浪潮洶湧帶動股市上揚，3日金融類股也發爐，金融股指數創下史上新高紀錄。圖/本報系資料照片

台股除了AI浪潮洶湧帶動股市上揚，3日金融類股也發爐，金融股指數創下史上新高紀錄，單日上漲118.54點，來到2,881.65點，漲幅4.29%，多檔金融類股漲停，包含中信金（2891）、凱基金（2883）和統一證（2855）皆漲停，股價分別漲到70.5元、25.7元和54.3元。

中信金今年第1季受惠於銀行及保險核心業務穩健成長，合併稅後純益達231.04億元，較去年同期成長16%，續創歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）為1.18元，整體股東權益報酬率（ROE）及資產報酬率（ROA）分別達18.32%和1%，優於同業表現；前四月累計稅後純益284.99億元，續創歷年同期新高，EPS為1.46元。中信金日前董事會通過配發2.5元現金股利，已連續四年配息率在六成以上，若以3日收盤價計算，現金殖利率約3.54%。

凱基金今年第1季稅後純益117億元，EPS為0.69元；加計FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）股票處分利益後，第1季調整後獲利達262億元，換算每股EPS為1.55元，創下歷年同期新高；前四月累計稅後純益175.9億元，加計FVOCI股票處分利益後的調整後累積獲利374.6億元，也帶動金控淨值較去年底增加800億元以上，普通股每股淨值達23元以上。凱基金董事會通過配發1元現金股利，若以3日收盤價計算，現金殖利率約3.89%。

統一證今年第1季稅後純益22.91億元，EPS為1.43元，前四月累計獲利達50.66億元，累計已賺超過去年全年度的獲利，EPS暴增到3.164元。統一證董事會通過配發2.11元現金股利，若以3日收盤價計算，現金殖利率約3.88%。

金融股 中信金 凱基金 基金

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