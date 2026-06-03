COMPUTEX點火！台股站上4萬6千點 三大法人買超515億元

股市狂潮帶動金融業商機，也使金融股今日一片大好，其中，證券型金控元大金股價今日再創新高，最高來到每股64.1元，以63.7元作收，目前為證券股及旗下有大型券商金控的股價之冠，而在此同時，包括統一證、凱基金、中信金、台新新光金、華南金、群益證等六檔金融股盤中也亮燈漲停，和台股大好，證券業、銀行業雙雙業務暴衝，都有密切關係，尾盤統一證、凱基金、中信金以漲停作收。

2026-06-03 14:06