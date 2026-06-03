COMPUTEX點火！台股站上4萬6千點 三大法人買超515億元
台股3日再創收盤新高，站上4萬6千點，上漲901.85點，收46,459.16點，漲幅1.98%，成交量1.45兆元，三大法人買超515.66億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超433.96億元，投信買超55.73億元，自營商買超（合計）25.97億元，其中自營商（自行買賣）買超29.52億元，自營商（避險）賣超3.55億元。
台積電（2330）收2,425元，創收盤新高，上漲1.89%；台達電（2308）收2,455元，上漲4%；聯發科（2454）收4,545元，小漲0.44%。股王信驊（5274）收17,980元，小跌0.64%。
COMPUTEX開展第二天，台股續強，AI伺服器代工族群仍持續走高，鴻海（2317）再刷波段新高，收309元，上漲逾2%；廣達（2382）站上400元整數關卡，收417元，漲幅逾4%；緯創（3231）衝上200元後壓回，收194元，上漲1.57%。
高速光通訊晶片大廠Marvell股價大漲32%，光通訊大廠Coherent也強漲17%，帶動矽光子／CPO概念股走強，上詮（3363）、聯亞（3081）、光聖（6442）、波若威（3163）、光環（3234）等都漲停。
上市櫃漲停達105家，值得注意的是，金融、傳產也大漲，其中金融股的中信金（2891）、凱基金（2883）都漲停，中信金衝上70元，收70.5元；華南金（2880）、元大金（2885）、永豐金（2890）都大漲逾6%；證券股統一證（2855），宏遠證（6015）等四檔漲停亮燈。電力能源問題再獲資金重視，重電、電線電纜股噴出，華城（1519）、士電（1503）、中興電（1513）、亞力（1514）、東元（1504）都漲停鎖死，大亞（1609）、華榮（1608）等衝漲停。
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