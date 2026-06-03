AI軍備競賽快見頂？市場擔心過熱 樂觀派法人這麼解讀

大型雲端服務供應商（CSP）資本支出續增引發過熱疑慮，法人認為，AI軍備競賽尚未見頂，因資本強度未達泡沫水準、算力需求仍處爆發初期，且CSP獲利優化持續支撐投資循環延續，看好台股企業獲利仍具上修空間，有利多頭續航。

大型本國投顧建議，現階段聚焦算力升級與AI應用，包括Vera Rubin供應鏈、AI眼鏡與機器人可望同步受惠，推薦台積電（2330）、聯發科（2454）、京元電子（2449）、鴻勁（7769）、中砂（1560）、信驊（5274）、雙鴻（3324）、台達電（2308）、台光電（2383）、金像電（2368）、健策（3653）、高力（8996）、欣興（3037）、南亞科（2408）、研華（2395）、上銀（2049）、達發（6526）等標的。

AI周期仍處中段 軍備競賽尚未見頂

法人分析，生成式AI浪潮自2023年下半年興起，AI軍備競賽正式展開，至今邁入第四年，市場已出現泡沫疑慮，但回顧歷史，無論1920年代電力建設或1990年代網際網路浪潮，投資高峰多於第五年後才會出現，顯示當前AI周期仍處中前段。

AI競賽本質在於算力、資料與模型升級，涉及資料中心、電力與晶片供應鏈等多層建設，需要數年才能到位，意味投資周期仍具延續空間，尚未達過熱階段。

法人指出，衡量投資周期是否過熱，「資本強度」（資本支出占營運現金流比重）為關鍵指標。目前亞馬遜、微軟、谷歌及Meta等大型CSP資本強度約達75%，雖創AI投資浪潮以來新高，但相較2000年電信與光纖泡沫高峰曾達130%，當前的水準仍具明顯緩衝，尚未出現非理性擴張跡象。

更重要的是，本輪AI投資逐步轉化為實質回報，觀察大型CSP最新財報，淨利率已由AI浪潮前約20%大幅提升至35%，顯示投資效益顯著，並形成「投資—回報—再投資」的正向循環。

同時，CSP旗下雲端業務呈現加速成長，帶動服務用量與資本支出同步擴張，顯示本輪投資循環建立於實質需求之上，而非過去依賴融資推動的泡沫式繁榮。

Token需求快速膨脹 商業化滲透加速

需求端來看，過去半年至一年，全球AI算力需求呈現近乎垂直式成長，法人表示，這從兩項指標即可觀察：除Anthropic年化營收達450億美元，年增15倍、較去年底成長五倍，顯示AI商業化滲透加速外，還有谷歌最新每月處理Token達3,200兆，年增七倍，反映運算需求快速膨脹。

值得注意的是，本波爆發主要仍來自對話式生成AI，未來隨代理型AI逐步落地，Token消耗將提高至百倍至千倍，帶動算力需求進一步跳升。法人評估，依現有趨勢推估，至2030年全球Token需求將達目前24倍以上，顯示AI基礎建設擴張正邁入關鍵加速期。

在確認AI投資周期未見頂、需求持續擴張下，法人說，市場布局可聚焦兩大方向：一為算力基礎建設規格升級受惠族群，以Vera Rubin相關供應鏈為核心，涵蓋先進封裝、液冷散熱、電源、CCL/PCB、高速傳輸與記憶體等領域。二為AI新應用場景的崛起，以AI眼鏡與人型機器人最具潛力。