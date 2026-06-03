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台股盤中、收盤再創新高 分析師：市場很貪婪但尚未失控
COMPUTEX（台北電腦展）繼續發威，台股今天開高走高，大漲901點，加權股價指數以4萬6459點作收，漲幅1.98％，以長紅K站上4萬6千點大關，盤中指數最高上探4萬6552點，盤中及收盤指數雙雙創新高，台股多頭繼續進攻。成交量1兆4508億元。
資深分析師許博傑表示，費城半導體指數大漲5.87％，是台股周三大漲的底氣之一，台股由台積電領軍，伴隨鴻海等老AI概念股走強，輝達執行長黃仁勳的言論也帶旺特定族群股價。
包括Marvell可望成為下一家兆美元企業，帶動矽光子族群大漲；強調對更多電力的需求，促使士電、華城、中興電等重電股漲停。此外，投信的高股息及主動式ETF（指數型股票基金）換股操作，雖然導致部分股票買盤減少或賣壓增加，但目前情況尚屬可控。
許博傑認為，大盤目前價量均未失控，先前1.8兆元的大量是MSCI調整權重所致，但大部分成交量都在1.4兆元上下，指數也是沿5日線往上走，只要主流族群沒有開低走低，投資人都不必過於擔心，「現在市場很熱，也很貪婪，但並未失控。」
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