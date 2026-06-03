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股市狂潮帶動 「台股受惠概念」金融股三檔漲停作收

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
股市狂潮帶動 「台股受惠概念」金融股三檔漲停作收 元大金股價再創新高。圖／本報資料照片
股市狂潮帶動 「台股受惠概念」金融股三檔漲停作收 元大金股價再創新高。圖／本報資料照片

股市狂潮帶動金融業商機，也使金融股今日一片大好，其中，證券型金控元大金股價今日再創新高，最高來到每股64.1元，以63.7元作收，目前為證券股及旗下有大型券商金控的股價之冠，而在此同時，包括統一證、凱基金、中信金、台新新光金、華南金、群益證等六檔金融股盤中也亮燈漲停，和台股大好，證券業、銀行業雙雙業務暴衝，都有密切關係，尾盤統一證、凱基金、中信金以漲停作收。

除了凱基金與中信金亮燈漲停，元大金的漲幅也超過6%，目前金融股前四強的金控，以今日收盤價依序是富邦金、國泰金、中信金、元大金，股價分別為113元、91.8元、70.5元、63.7元，前四強裡除了今日富邦金股價小跌之外，其他股價均上揚。此外，證券屬性強的統一證、凱基金，今日也分別來到每股54.3元、25.7元的漲停價。

對於今日金控股價表現，大型金控高層分析，今日股價漲幅顯著的金控，都是旗下有大型壽險公司，或是大型證券事業群、大型銀行的金控，例如，中信金旗下同時有中信銀和台灣人壽，凱基金控旗下有凱基證券和凱基人壽，而元大金的泛證券群包括了證券、投信、期貨子公司都是業界龍頭，都有「台股受惠概念」金融股屬性，包括壽險業者手上有豐沛的銀彈可投資台股，股票未實現利益龐大，也是凱基金、中信金股價大漲的原因，包括台新新光金控盤中價格一度也亮燈漲停來到每股28.7元，亦與新光人壽有關。

金融股 中信金 金控

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