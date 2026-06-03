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台積電收高2,425元領軍台股直衝46K！大漲901點收46,459點

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北即時報導
台股示意圖。圖／本報系資料照片
台股示意圖。圖／本報系資料照片

台股3日收盤上漲901.85點，終場以46,459.16點作收，成交量1兆4,508.77億元；台積電（2330）收盤價2,425元，上漲45元，漲幅1.89%。

今日成交金額大且走高為：群創（3481）、鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、台達電（2308）、友達（2409）、仁寶（2324）、奇鋐（3017）及英業達（2356）；成交金額大且疲軟者則為：華邦電（2344）、南亞科（2408）、聯電（2303）、群聯（8299）、頎邦（6147）、威剛（3260）、國巨*（2327)、旺宏（2337）及金居（8358）。

群益投顧表示，近期波段大漲的高基期（高估值）電子股，多數輪流震盪修正，惟在個別權值股與低基期NB股挹注下，指數仍持續震盪攀高。台美股市呈現少數權值股與族群領指數續揚升，但多數高基期、評價疑慮股,反逆勢轉趨震盪。強勢區塊除少說領漲者外，基期補漲股（美軟體股、台老AI股與傳產為主的低基期評價股）亦為主軸。

由於波段強漲股轉趨輪流震盪修正，操作難度轉增但指數持強，資金作價企圖仍熾，導致NB股為指標的低基期股過去兩個多禮拜急漲強彈。以輪動時間基期角度出發，在NB股連續急漲後，預估個別股與中大型傳產題材股輪彈，估為短線強勢的區塊。

台積電 台股 緯創

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