法人押寶什麼？群創半年狂漲230%挑戰60元 友達、彩晶同步漲停

台股3日在台積電衝上2,440元歷史新高帶動下，大盤一度大漲近千點，資金同步湧向低基期電子股，其中面板族群再度成為盤面焦點。友達與彩晶盤中雙雙亮燈漲停，群創也大漲逾7%、觸及60.5元，面板雙虎穩居成交量冠亞軍，市場持續關注這波漲勢究竟是短線資金行情，還是產業轉型效益開始發酵。

從股價表現來看，面板三虎今年以來漲勢驚人。截至6月2日止，群創累計漲幅高達229.6%，彩晶上漲164.7%，友達也大漲113.5%。若單看5月表現，群創、彩晶漲幅更分別達112.9%、110.1%，友達也上漲33.7%，三檔個股均在5月拉出長紅K棒。

籌碼面同樣值得關注。5月以來，群創獲三大法人累計買超40.6萬張，其中外資大買36.7萬張、自營商買超4.39萬張；友達獲法人買超17.2萬張，外資買超16.3萬張；彩晶則獲法人買超4.85萬張。顯示這波漲勢並非完全由短線資金推動，而是有法人資金持續進場布局。

不過，法人近期操作多空交錯。群創2日遭三大法人合計賣超19.56萬張，其中外資大砍20.86萬張，高居賣超榜首；反觀友達則獲外資大買4.78萬張，躍居買超第四大個股，彩晶也獲外資買超近1.4萬張。市場解讀，資金正從短線漲幅較大的標的轉向尋找下一波補漲機會。

基本面方面，群創近年積極推動轉型，除了活化資產外，也大舉布局車用顯示器與先進封裝。法人指出，群創FOPLP（扇出型面板級封裝）Chip-First月產能已從400萬顆提升至逾4,000萬顆，若後續RDL與TGV技術取得客戶認證，成長動能可望再升級。市場更傳出相關產品已打入SpaceX供應鏈，為未來營運增添想像空間。

友達則將AI商機押注在CPO領域。董事長彭双浪日前透露，友達聚焦光通訊模組及高階載板技術，目前產品已進入客戶送樣驗證階段，預計未來2至3年逐步發酵。隨著AI資料中心高速傳輸需求快速成長，市場也開始重新評價友達在光通訊與AI基礎建設供應鏈中的潛在價值。

隨著面板廠從傳統顯示產業跨足AI、車用及先進封裝新領域，市場資金追逐的已不只是面板報價循環，而是新事業能否成為下一個成長引擎，這也將是面板雙虎後續股價能否續強的關鍵觀察指標。