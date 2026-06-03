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台股大漲近千點 Computex點燃AI熱潮 高檔震盪續戰新高
美股四大指數昨（2）日均上漲，以費半指數上漲5.8%，帶動台股今（3）日開高走高，盤中最高上漲994點至46,552點，再刷盤中新高價位，台積電盤中最高上漲60元至2,440元。
永豐期貨指出，昨日台股呈現典型高檔震盪格局，在指數逼近前波壓力區後，盤中多空拉鋸明顯加劇，但市場資金並未出現明顯退潮，反而持續圍繞AI與Computex概念股輪動，代表現階段市場氛圍仍偏向健康的強勢整理。尤其今年Computex已經不只是單純電子展，而是全球AI產業鏈重新定價的重要舞台，從伺服器、ASIC、散熱、機器人、邊緣AI到高速傳輸全面成為資金焦點，國際科技巨頭持續來台站台，也讓外資對台灣供應鏈評價維持高檔。
雖然短線漲多後市場開始擔憂追價風險，但目前最大的差別在於資金並非全面撤退，而是不斷尋找下一個AI延伸族群，因此即便盤中震盪加劇，指數仍能維持高姿態。台股中期趨勢仍偏多看待，市場甚至開始出現「台股挑戰五萬點」的樂觀聲浪。
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