美國公債殖利率居高不下 傳統投資組合中的避險資產已不再可靠？

貝萊德智庫指出，今年以來美國公債殖利率大幅攀升，最近更上揚到一年來的高點，突顯傳統投資組合中的避險資產已不如過往可靠。傳統的股債「多元分散」可能是假象，投資人有必要採取更動態的投資方式。在投資組合中，避險基金與私募市場可望扮演更重要的分散工具角色。

AI需求帶動企業獲利強勁成長，半導體類股領軍上攻，美股多項指數創歷史新高。美國公債價格也上揚，美國公債殖利率從最近的一年高點回落，其中10年期公債殖利率降至約 4.45%，仍遠高於年初的約4.12%。

近期市場焦點將集中在美國勞動市場數據，其中4月職缺數據與5月非農就業報告，將成為檢視就業市場強勁表現是否持續的重要指標。雖然市場預期美國經濟仍維持擴張，但貝萊德提醒，中東衝突導致能源供應受阻並推升能源成本，可能對經濟動能帶來一定程度的壓力，進而放緩成長步伐。

在債券布局方面，貝萊德維持減碼長天期美國公債的立場。投資人對持有長天期債券要求更高的風險補償，推動殖利率上行。最近的能源價格衝擊也進一步加劇既有的通貨膨脹壓力。由於市場已逐步意識到通膨具黏著性且利率將維持高檔，使短天期公債顯得更有吸引力。

相較於美國公債，貝萊德加碼美國機構房地產抵押證券（MBS），因為風險水準相近，但能提供更高的報酬，且在財政與通膨壓力下可能帶來更佳的分散效果。至於全球通膨連結債，貝萊德持中立看法，因為中東衝突引發的供應衝擊推升通膨壓力，但同時也可能拖累經濟成長。