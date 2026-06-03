台股太貴？法人：主計總處曝成長率30年來最強

台股3日開高走高，截至上午11點45分，盤中再創歷史新高，最高達46,552點；台指期也同步創高，最高達46,994點，正價差一度達441.84點。主要由台積電領軍、聯發科震盪休息，重電、風電、面板、數據機、證券股等族群多點開花，表現強勢。

摩根新興科技基金經理人葉鴻儒表示，許多投資人覺得現在投資台股可能偏貴，特別是AI題材可能有泡沫化之虞，主計總處上周五（5月29日）將台灣今年GDP成長率上調到9.64%來到16年新高，而上次出現這種成長率已是30多年前；可見台股現在反映的，並不是傳統認知上的景氣循環，而是AI超級周期的展開；台股目前只是剛好站在風口上，所以從成長的角度來看，目前的趨勢只是剛開始。

葉鴻儒指出，過去市場總會關切美國的科技巨頭是否可以實現獲利，但觀察這段期間，部分科技巨頭已出現了一定的獲利模式，有些企業甚至已計畫在市場上IPO，也使得大型雲端業者願意擴大資本投入的力道。好消息是，在全球的AI供應鏈中，台廠佔據關鍵的主導地位，這也使得台灣的科技相關企業獲利不斷上調；可見當有實質獲利撐腰的時候，台股其實並未過熱。

葉鴻儒補充，除了半導體測試、高速傳輸與電力散熱等族群，目前也特別看好低軌衛星，以及部分光通訊領域。儘管這些領域並不屬於AI基礎建設的一環，但隨著AI在應用上逐步落實，低軌衛星可以受惠於衛星直連手持裝置的題材，進而延伸出許多投資機會，尤其在高速傳輸與高頻通訊關鍵材料的領域，台廠都有機會。

展望後市，安聯美國科技領航主動式ETF經理人洪華珍表示，生成式AI所帶動的科技成長已不再僅限於硬體領域，從GPU、資料中心、半導體設備，延伸至雲端平台、軟體服務、AI Agent、自動駕駛與工業自動化等多元應用，題材輪動速度明顯加快，著眼於AI多層次發展的產業架構，布局美國科技可參與更多元的機會。

洪華珍補充，在AI浪潮持續推進、數位轉型需求穩健成長的背景下，美國科技股也被市場視為全球股市中具備結構性成長潛力的重要投資標的，隨著超級財報周相繼登場，搭上美國史上最大規模IPO啟動，美國科技主題在諸多利多題材挹注下，成為市場資金注目焦點。

事實上，美國科技財報繳出亮眼成績，加上美國四大雲端巨頭（CSP）持續擴張資本支出，又有AI基本面撐腰，以及美國最大規模IPO行情啟動，美股市場將有望迎來估值修復與獲利上修雙重紅利。