快訊

BBC追問台海敏感問題！黃仁勳高EQ「神回應」網讚：地表最強老闆

真理和愛必定戰勝謊言！捷克前總統給台灣的民主啟示

李多慧制服爭議與穿著Prada的惡魔 科技正顛覆傳統價值

聽新聞
0:00 / 0:00

台股太貴？法人：主計總處曝成長率30年來最強

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股3日開高走高，截至上午11點45分，盤中再創歷史新高，最高達46,552點；台指期也同步創高，最高達46,994點，正價差一度達441.84點。主要由台積電領軍、聯發科震盪休息，重電、風電、面板、數據機、證券股等族群多點開花，表現強勢。

摩根新興科技基金經理人葉鴻儒表示，許多投資人覺得現在投資台股可能偏貴，特別是AI題材可能有泡沫化之虞，主計總處上周五（5月29日）將台灣今年GDP成長率上調到9.64%來到16年新高，而上次出現這種成長率已是30多年前；可見台股現在反映的，並不是傳統認知上的景氣循環，而是AI超級周期的展開；台股目前只是剛好站在風口上，所以從成長的角度來看，目前的趨勢只是剛開始。

葉鴻儒指出，過去市場總會關切美國的科技巨頭是否可以實現獲利，但觀察這段期間，部分科技巨頭已出現了一定的獲利模式，有些企業甚至已計畫在市場上IPO，也使得大型雲端業者願意擴大資本投入的力道。好消息是，在全球的AI供應鏈中，台廠佔據關鍵的主導地位，這也使得台灣的科技相關企業獲利不斷上調；可見當有實質獲利撐腰的時候，台股其實並未過熱。

葉鴻儒補充，除了半導體測試、高速傳輸與電力散熱等族群，目前也特別看好低軌衛星，以及部分光通訊領域。儘管這些領域並不屬於AI基礎建設的一環，但隨著AI在應用上逐步落實，低軌衛星可以受惠於衛星直連手持裝置的題材，進而延伸出許多投資機會，尤其在高速傳輸與高頻通訊關鍵材料的領域，台廠都有機會。

展望後市，安聯美國科技領航主動式ETF經理人洪華珍表示，生成式AI所帶動的科技成長已不再僅限於硬體領域，從GPU、資料中心、半導體設備，延伸至雲端平台、軟體服務、AI Agent、自動駕駛與工業自動化等多元應用，題材輪動速度明顯加快，著眼於AI多層次發展的產業架構，布局美國科技可參與更多元的機會。

洪華珍補充，在AI浪潮持續推進、數位轉型需求穩健成長的背景下，美國科技股也被市場視為全球股市中具備結構性成長潛力的重要投資標的，隨著超級財報周相繼登場，搭上美國史上最大規模IPO啟動，美國科技主題在諸多利多題材挹注下，成為市場資金注目焦點。

事實上，美國科技財報繳出亮眼成績，加上美國四大雲端巨頭（CSP）持續擴張資本支出，又有AI基本面撐腰，以及美國最大規模IPO行情啟動，美股市場將有望迎來估值修復與獲利上修雙重紅利。

台股 主計總處 聯發科

延伸閱讀

安聯00402A 獲准成立 募資規模衝破70億元、6月9日掛牌

海外股票型 ETF 人氣燒 美股商品最受青睞

台股主動式 ETF 搶鏡 前四強今年來漲幅逾80% 00994A、00981A本月除息

費半狂飆台股大漲千點！聯發科差點漲停…00891等6檔「含發量高」ETF盤中噴5％

相關新聞

台積電開盤即創天價！台股飆漲逾850點、直奔46,400點關卡

美股續創高，台積電（2330）ADR漲2.54%，台指期夜盤隨之勁揚583點，帶動台股3日開盤續漲103.15點、報45,660.46點，隨後在台積電一開盤即刷新歷史天價2,425元，並持續攀升至2,440元領攻，加上日月光投控（3711）、台達電（2308）、聯發科（2454）、鴻勁（7769）、智邦（2345）等電子權值股強勢助陣下，大盤漲點快速放大至逾850點，突破46,000點大關、觸及46,418.68點。友達（2409）、群創（3481）、仁寶（2324）交投火熱。

法人押寶什麼？群創半年狂漲230%挑戰60元 友達、彩晶同步漲停

台股3日在台積電衝上2,440元歷史新高帶動下，大盤一度大漲近千點，資金同步湧向低基期電子股，其中面板族群再度成為盤面焦點。友達與彩晶盤中雙雙亮燈漲停，群創也大漲逾7%、觸及60.5元，面板雙虎穩居成交量冠亞軍，市場持續關注這波漲勢究竟是短線資金行情，還是產業轉型效益開始發酵。

台股大漲近千點 Computex點燃AI熱潮 高檔震盪續戰新高

美股四大指數昨（2）日均上漲，以費半指數上漲5.8%，帶動台股今（3）日開高走高，盤中最高上漲994點至46,552點，再刷盤中新高價位，台積電盤中最高上漲60元至2,440元。

台股太貴？法人：主計總處曝成長率30年來最強

台股3日開高走高，截至上午11點45分，盤中再創歷史新高，最高達46,552點；台指期也同步創高，最高達46,994點，正價差一度達441.84點。主要由台積電領軍、聯發科震盪休息，重電、風電、面板、數據機、證券股等族群多點開花，表現強勢。

高盛喊加碼台股！看好AI紅利延續至2028年後目標51,000點

高盛上調台灣股市評等並調高南韓Kospi指數目標價，理由是北亞科技股市場的企業獲利成長力道居亞洲之冠。

台股5萬點不是夢？黎方國：八大利多加持「沒有最高只有更高」

全球主要股市完全收復美伊戰事的跌幅，美股四大指數再創歷史新高，台股市值躍居全球第五名，指數不斷往上攀高，朝5萬點關卡挺進，統一投顧董事長黎方國認為，台股在八大利多加持下，「沒有最高、只有更高」，強調，「別害怕股價創歷史新高，長期投資是不需要選擇時機的，預期這波行情至少延續到7月」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。