聽新聞
0:00 / 0:00
高盛喊加碼台股！看好AI紅利延續至2028年後目標51,000點
高盛上調台灣股市評等並調高南韓Kospi指數目標價，理由是北亞科技股市場的企業獲利成長力道居亞洲之冠。
由高盛亞太首席股票策略分析師慕天輝領銜的團隊表示，AI相關投資將推動科技硬體公司獲利強勁成長，且此一動能可望延續至2028年之後。因此，高盛將台股投資評等上調至「加碼」。
該投資銀行將台股加權指數目標價上調至51,000點，但也提醒短線回檔風險依然存在。
高盛同時將南韓Kospi指數目標價由9,000點上調至12,000點，並表示只要企業獲利維持強勁成長，市場就能獲得有力支撐。高盛並將2026年及2027年獲利成長預測分別調高至320%及35%。
不過，韓股今年來已上漲逾一倍，三星電子與SK海力士合計占韓股總市值逾半，散戶投機活動升溫，也使市場回調風險升高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。