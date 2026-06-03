高盛喊加碼台股！看好AI紅利延續至2028年後目標51,000點

高盛上調台灣股市評等並調高南韓Kospi指數目標價，理由是北亞科技股市場的企業獲利成長力道居亞洲之冠。

由高盛亞太首席股票策略分析師慕天輝領銜的團隊表示，AI相關投資將推動科技硬體公司獲利強勁成長，且此一動能可望延續至2028年之後。因此，高盛將台股投資評等上調至「加碼」。

該投資銀行將台股加權指數目標價上調至51,000點，但也提醒短線回檔風險依然存在。

高盛同時將南韓Kospi指數目標價由9,000點上調至12,000點，並表示只要企業獲利維持強勁成長，市場就能獲得有力支撐。高盛並將2026年及2027年獲利成長預測分別調高至320%及35%。

不過，韓股今年來已上漲逾一倍，三星電子與SK海力士合計占韓股總市值逾半，散戶投機活動升溫，也使市場回調風險升高。