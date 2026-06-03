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台股5萬點不是夢？黎方國：八大利多加持「沒有最高只有更高」

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

全球主要股市完全收復美伊戰事的跌幅，美股四大指數再創歷史新高，台股市值躍居全球第五名，指數不斷往上攀高，朝5萬點關卡挺進，統一投顧董事長黎方國認為，台股在八大利多加持下，「沒有最高、只有更高」，強調，「別害怕股價創歷史新高，長期投資是不需要選擇時機的，預期這波行情至少延續到7月」。

美股周二續衝高，道瓊工業指數上漲228.91點，漲幅0.5%，收51,307.79點，再創歷史新高；標普500指數漲9.94點，漲幅0.1%，收7,609.90點；那斯達克指數漲7.09點，漲幅0.03%，收27,093.90點。費城半導體指數大漲5.9%，較今年3月低點已累計反彈逾90%。

美股在就業數據強勁、中東緊張情勢降溫及AI熱潮帶動下再創里程碑，道瓊工業指數、標普500與那斯達克指數等三大指數連續第五個交易日同步改寫收盤新高，標普更首度站上7,600點。

台積電ADR周二上漲2.54%，收446.69美元，創歷史新高，台積電3日早盤以2,425元開出，寫新高， 盤中衝達天價2,440元，市值增達63兆2,753億元，領軍台股大盤指數飆新高，大盤指數一度衝達46,552.16點，大漲994.85點， 再刷新歷史紀錄。

市場看法最準的統一投顧董事長黎方國表示，台股市值躍居全球第五名，連續超過第六名的加拿大及第七名的英國，韓國市值衝上第七名，台灣及韓國的科技股比重高，股市漲幅大幅超過歐洲三雄；他強調，台股指數「沒有最高、只有更高」，台股指數上看5萬~6萬點。

黎方國點出推升台股上衝的八大利多；利多一：最近10年美股5月上漲機率9成，6月9成，7月100%；利多二：企業幾乎不受戰爭及油價影響，美股S&P 500企業獲利持續上修，高盛預估標普企業2026年第1季財報獲利成長25%，為5年來最強表現，標普企業2026年獲利持續上修，由15.6%上修至22.6%。

利多三：美股S&P 500目前評價並不高(目前PER 21.3)，年初以來，科技七雄股價持續下跌，目前本益比合理；利多四：川普欽點的Fed主席華許，接任以來，聯準會還在寬鬆擴表；雖然6月聯準會降息機會低，但今年仍然可望降息，「鮑規華不隨」，華許修改通膨指引，為降息提供理論基礎，預做準備。

利多五：從3月末的低點，超過100億美元的資金流入股票型ETF；利多六：川普民調低迷，要相信川普投顧做多市場，挽救民心，在川普第一任總統任期，標普指數新高的次數是歷屆總統之最（達151次）。

利多七：6月有許多利多題材，COMPUTEX 、黃仁勳兆元宴激勵、6月初蘋果WWDC、還有美光、台積電、海力士、三星財報公布；利多八：標普500指數突破100年來的趨勢阻力線，技術分析上有利多方。

黎方國表示，今年台股企業獲利再創新高，大盤指數有機會挑戰50,000點；他強調，別害怕股價創歷史新高，長期投資是不需要選擇時機的，預期這波行情至少延續到7月。

黎方國說明，多頭格局不變， AI相關仍是布局主軸，看好老AI中AI PC族群之外，還可以關注Vera Rubin供應鏈中未來成長性最高的前五大產業，包括記憶體、PC B 、M L CC、CPO、IC載板等，另外，台積電設備供應鏈也可以留意。

台股 美股 道瓊工業指數

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