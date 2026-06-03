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台股盤中漲近千點續創高 看好AI電力需求重電股強漲
台北國際電腦展加溫，輝達執行長黃仁勳今天到供應鏈攤位站台，AI概念股持續熱絡，台積電最高漲60元，台股最高漲994.85點，達46552.16點續創新高。因應AI資料中心龐大電力需求，激勵重電股強漲。
10時52分左右，加權指數達46428.49點，漲871.18點，漲幅1.91%，成交金額新台幣9138.62億元。
台積電盤中最高達2440元，創新高，漲60元，台達電達2460元，上揚100元，鴻海314元，上揚12.5元。
重電族群盤中多檔漲停，華城、士電、中興電、樂事綠能都攻上漲停價，分別為935元、244元、184.5元、24.65元。
黃仁勳今天預計陸續到訪供應鏈攤位，除鴻海、台達電之外，微星、研華盤中小跌，和碩小漲、緯穎漲逾2%。
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