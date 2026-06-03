台股盤中漲近千點續創高 看好AI電力需求重電股強漲

全球主要股市完全收復美伊戰事的跌幅，美股四大指數再創歷史新高，台股市值躍居全球第五名，指數不斷往上攀高，朝5萬點關卡挺進，統一投顧董事長黎方國認為，台股在八大利多加持下，「沒有最高、只有更高」，強調，「別害怕股價創歷史新高，長期投資是不需要選擇時機的，預期這波行情至少延續到7月」。

2026-06-03 11:36